قبل مباراة جرين بافلوز.. الأمن يوجه تعليماته للبورسعيدية

ناشد رجال الأمن ببورسعيد أهالي المحافظة من عشاق النادي المصري المتوجهين اليوم السبت لمؤازرة النادي المصري في أولى مباريات البطولة الكونفدرالية لأول مرة منذ 6 سنوات على استاد ببورسعيد وعدم التوجه إلى محيط الاستاد باستخدام سيارتهم الخاصة للحفاظ على النظام نظرا للوجود الأمني المكثف لتأمين مباراة المصري وجرين بافلوز الزامبي ووجود كردونات تأمين في محيط الاستاد وعلى مقربة منه.

وجاء القرار بسبب عدم وجود أماكن انتظار للسيارات بمحيط الاستاد أو على مقربة منه وأقرب منطقة ستستخدم كمكان انتظار للسيارات ستكون ساحة الانتظار المقابلة لمجمع المطاعم، وطالب رجال الأمن أهالي المحافظة بمساعدة رجال الشرطة وعدم التكدس والحرص على المظهر الحضاري المميز والمعروف عن أهالينا ببورسعيد.