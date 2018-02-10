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الوطن

أسامة كمال يكذِّب مسؤولا ويواجهه بزجاجة مياه ملوثة: "في عرضك بلاش كده"

اليوم AM 04:05
كتب: شريف سليمان
أسامة كمال يكذِّب مسؤولا ويواجهه بزجاجة مياه ملوثة: "في عرضك بلاش كده"

الإعلامي أسامة كمال

هاجم الإعلامي أسامة كمال، مقدم برنامج "مساء دي إم سي"، على فضائية "دي إم سي"، المهندس محمد مفتاح، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بكفر الشيخ، ردًا على تصريحات الأخير بشأن تلوث مياه الشرب بدسوق، في محافظة كفر الشيخ. 

وقال "مفتاح"، في مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء دي إم سي": "النهارده كنت في دسوق طول النهار، ومندوب سعادتك كان موجود، المدير كان موجود معاه، وطلب منه يدخل البيوت وياخد عينة من مياه الصنابير، لكنه رفض وقال أنا مستعجل ومشي". 

فرد عليه "كمال" قائلًا، وملوحًا بزجاجتي مياه، إحداها تحوي مياها نقية وهي عينة مأخوذة من النيل، والأخرى تحوي مياها "عكرة"، وهي عينة مأخوذة من مياه أحد الصنابير بأحد البيوت: "في عرضك بلاش كده، الأخ اللي كان موجود مع زميلي لما لقى الناس متذمرة قال مش هدخل البيوت ومشي، والزميل دخل البيوت قدامك على الكاميرا وأخد العينات من الحنفيات".

 

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