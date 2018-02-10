موجز الـ3 صباحا| الحكومة تسعى لجذب الاستثمار.. وتمديد الطوارئ في تونس

تقدم "الوطن" موجز أخبار الـ3 صباحا، وتستعرض فيه أبرز ما نشر من أخبار خلال الـ3 ساعات الماضية، حيث أعلنت الرئاسة التونسية الجمعة التمديد مجددًا لحالة الطوارئ القائمة في البلاد منذ 2015، وذلك لمدة شهر ابتداء من السبت.

وجاء في بيان للرئاسة "قرر رئيس الجمهورية، بعد التشاور مع رئيس الحكومة ورئيس مجلس نواب الشّعب حول المسائل المتعلقة بالامن القومي والاوضاع على الحدود وفي المنطقة، إعلان حالة الطوارئ في كامل تراب الجمهورية التونسية ابتداء من يوم السبت" 10 فبراير وحتى 11 مارس 2018.

ويمنح هذا الإجراء قوات الأمن سلطات استثنائية تتيح بالخصوص حظر إضرابات واجتماعات من شأنها "التسبب في الفوضى" أو اتخاذ إجراءات "لضمان مراقبة الصحافة".

وحالة الطوارئ سارية في تونس منذ اعتداء استهدف حافلة نقل للحرس الرئاسي في 24 نوفمبر 2015 في قلب العاصمة التونسية قتل فيه 12 من عناصر الحرس.

وسجل آخر اعتداء كبير في تونس في مارس 2016 عندما هاجم عشرات المسلحين مدينة بنقردان (جنوب شرقي). لكن يتم الاعلان بانتظام عن تفكيك خلايا اسلامية متطرفة.

كما لجأت السلطات إلى حالة الطوارئ في الأشهر الأخيرة ضمن إطار عمليات مكافحة الفساد.

وكانت تونس تعرضت لاعتداءين كبيرين في مارس في العاصمة ويونيو 2015 بسوسة (الساحل الشرقي) أسفرا عن مقتل 60 شخصا بينهم 59 سائحا أجنبيا.

فقد اللواء طارق حسونة، مدير أمن الغربية، إدارة قوات الأمن بطنطا، والخدمات الأمنية بمحيط مسجد السيد البدوي، للوقوف على مدى انتظام الخدمات وجاهزيتها للتعامل مع أي ظروف طارئة، في ظل المرحلة الراهنة التي تمر بها البلاد، وشدد على الاهتمام بالعملية التدريبية.

كما تفقد مدير الأمن العيادات الطبية والصيدلية الخاصة بالإدارة، ووجَّه بمداومة مرور طبيب القسم على المجندين وتوقيع الكشف الدوري عليهم وإثبات ذلك بالدفاتر المعدة لهذا الغرض.

وشدد على الاهتمام بنظافة المكان والأدوات المستخدمة في الطهي، والتأكيد على جودة الطهي، وسلامة الخضراوات قبل استلامها من المورد، وضرورة اتباع الطرق الصحية السليمة في التعامل مع اللحوم.

كما تفقد أعمال الترميمات بعنابر إعاشة المجندين وتكليف المهندس المختص بسرعة إنهاء الأعمال ومطابقتها للمواصفات الهندسية.

ونبه الضباط والأفراد بحسن معاملة المجندين والاهتمام بجميع وسائل الإعاشة وتوفير الرعاية الصحية للمجندين والتعايش اليومي معهم لحل مشكلاتهم الشخصية.

وجَّه حسونة برفع كل حالات الإشغالات على الأرصفة وتحرير محاضر للمخالفين منهم، وتم توعية القوات بالظروف الأمنية الراهنة التي تمر بها البلاد وما تتعرض له البلاد من مخاطر في الآونة الأخيرة.

وطالب بتحقيق السيطرة الأمنية، وعدم الرعونة في معاملة الجمهور والتحلي بالكياسة وضبط النفس وارتداء الصدارى الواقية من الرصاص والخوذ الصلب والحفاظ على الأسلحة والذخيرة عهدتهم، مؤكدا على الضباط بضرورة تطبيق روح القانون في إطار مراعاة الاعتبارات الإنسانية لما يلاقى ذلك من استحسان المواطنين.

تمديد سريان حالة الطوارئ لمدة شهر في تونس

بالصور مدير أمن الغربية يتفقد إدارة قوات طنطا

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