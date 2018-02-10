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الوطن

جمارك الإسكندرية تحبط محاولة تهريب مسدسات وسيوف وخناجر أثرية

اليوم PM 07:34
كتب: عبدالعزيز المصري
جمارك الإسكندرية تحبط محاولة تهريب مسدسات وسيوف وخناجر أثرية

احباط تهريب مسدسات اثرية

تمكنت الإدارة العامة للحركة بجمارك الإسكندرية برئاسة رمضان القماح، بالتنسيق مع الإدارة العامة لمكافحة التهرب الجمركى من ضبط محاولة تهريب 3 مسدسات و3 سيوف و3 خناجر بالمخالفة لقانون الأسلحة والذخائر، وقانون الجمارك، وقانون الاستيراد والتصدير والتعليمات الصادرة بهذا الخصوص.

وتلقى الدكتور مجدي عبد العزيز رئيس مصلحة الجمارك إخطارا من الإدارة العامة لحركة الحاويات بورود معلومات عن اعتزام (ع. أ. أ) إدخال أصناف مخالفة ضمن مشمول حاوية 40 قدم رقم MADU838017/3 قادمة من ألمانيا بيان جمركي رقم 2686 لسنة 2018، والصنف طبقا للمستندات عبارة عن أمتعة شخصية بوزن قائم 3 طن.

وتم تشكيل لجنة جمركية لفتح ومعاينة الحاويات برئاسة الأستاذ سامي رمضان مدير إدارة نقطة الفحص الثالثة، وكل من الأستاذ كرم عبدالوهاب مأمور الحركة والأستاذ أيمن أحمد مأمور التعريفة.

وبتفتيش الحاوية تبين وجود 3 مسدسات بماسورة معدنية وجزء خشبي، يشتبه أن تكون أثرية، و3 خناجر معدنية منها مطعم بزخارف ويشتبه أن تكون له قيمة أثرية، و3 سيوف منها سيف بيد خشب مزخرف داخل جراب وسيفين بيد معدنية مزخرفة برسومات ويد قرد محنطة و70 سجادة و197 ثوب قماش ألوان مختلفة، وكمية من الملابس والمفروشات والأصناف المتنوعة.

وقرر أحمد الطوبجي رئيس الإدارة المركزية لجمارك الإسكندرية، اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والتحفظ على المضبوطات.

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