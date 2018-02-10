مودي في رام الله في أول زيارة لرئيس وزراء هندي إلى الضفة الغربية

أجرى ناريدرا مودي اليوم، زيارة إلى الأراضي الفلسطينية هي الأولى لرئيس وزراء هندي إلى الضفة الغربية المحتلة حيث التقى الرئيس الفلسطيني محمود عباس في إطار جولة شرق أوسطية.

وتأتي الزيارة بعد أسابيع من استقبال مودي رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، وتندرج ضمن إطار السعي لتعزيز الهند روابطها مع الاحتلال.

وقال مودي عقب لقائه الرئيس الفلسطيني محمود عباس "لقد اكدت مجددا للرئيس عباس ان الهند تلتزم تعهداتها برعاية مصالح الشعب الفلسطيني".

واضاف مودي ان بلاده "تأمل بان تصبح فلسطين قريبا وفي شكل سلمي بلدا حرا".

وكان مودي وصل الى رام الله في مروحية اقلته من الاردن وحطت قرب مقر الرئاسة الفلسطينية في رام الله حيث وضع اكليلا من الزهر على ضريح الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات.

ولطالما ايدت نيودلهي سعي الفلسطينيين من اجل اقامة دولتهم، وفي هذا السياق اكد مودي دعمه لقيام دولة مستقلة تعيش جنبا الى جنب مع اسرائيل.

وبعد لقاء ثنائي، منح الرئيس الفلسطيني رئيس الوزراء الهندي "القلادة الكبرى لدولة فلسطين"، وهو أرفع الاوسمة الفلسطينية، تعبيرا عن مدى "الاحترام والمكانة التي يحظى بها من خلال قيادته الحكيمة والشجاعة، في إرساء ركائز السلام والاستقرار في منطقتنا والعالم"، بحسب ما افادت وكالة الانباء الفلسطينية "وفا".

واعلن عباس في مؤتمر صحافي مشترك مع رئيس الوزراء الهندي ان المحادثات تناولت اخراج عملية السلام من الطريق المسدود الذي آلت اليه، وقال "نحن لم ولن نرفض العودة للمفاوضات، ونحن على استعداد لها من خلال تشكيل الية متعددة الاطراف تنبثق عن مؤتمر دولي للسلام تشكل السبيل الامثل لرعاية المفاوضات".

وجدد عباس تأكيده التمسك بالمفاوضات "طريقا لتحقيق اهدافنا الوطنية في الحرية والاستقلال على اساس حل الدولتين على حدود 1967 وقرارات الشرعية الدولية".

وقال عباس "نعول على دور الهند كقوة دولية ذات مكانة ووزن كبيرين، للإسهام في تحقيق السلام العادل والمنشود في منطقتنا، لما لذلك من تأثير على الامن والسلم العالميين"، بحسب ما اوردت وكالة الانباء الفلسطينية.

من جهته، ابدى مودي امله في تحقق "السلام والاستقرار في المنطقة".

وقال مودي "نعتقد انه يمكن التوصل الى حل دائم لاقامة الدولة الفلسطينية عبر الحوار. ان الدبلوماسية وبعد النظر يستطيعان كسر حلقة العنف".

واشار مودي الى ان الهند "شريك منذ زمن طويل" مجددا صداقة بلاده و"دعمها للشعب الفلسطيني".

واجرى مودي اول زيارة لرئيس وزراء هندي الى اسرائيل في يوليو الماضي، وقع خلالها اتفاقيات متعلقة بالطاقة والامن الالكتروني.

ويعود مودي من رام الله الى الاردن لاستكمال جولته الشرق الاوسطية التي ستقوده ايضا الى الامارات.

ويكتسب الخليج اهمية اساسية بالنسبة للهند التي تستورد منه اكثر من نصف حاجاتها من النفط والطاقة، كما يعمل فيه نحو تسعة ملايين هندي يرسلون مليارات الدولارات سنويا الى بلادهم.