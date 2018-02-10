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الوطن

علي جمعة عن "سيناء 2018": حرب مقدسة وقتلاهم "كلاب النار"

اليوم PM 08:01
كتب: محمد متولي
علي جمعة عن "سيناء 2018": حرب مقدسة وقتلاهم "كلاب النار"

علي جمعة

قال الدكتور على جمعة، مفتى الجمهورية السابق، إنه عند بناء الحضارة كما ينبغي تكون عن طريق "يد تبني ويد تحمل السلاح"، موضحا أنه يجب الحفاظ على ديننا وأرضنا وعرضنا، وتلك رسالة للجيش المصري عن عملية الشاملة "سيناء 2018" للقوات المسلحة للقضاء على الإرهاب، متمنيا النصرلأبطال الجيش المصري، وأن يحقق الله فيهم وعده وينصر جنده.

وأضاف جمعة خلال لقائه ببرنامج "والله أعلم" المذاع عبر قناة cbc، أن حرب أبطال القوات المسلحة والشرطة المدنية ضد الإرهاب فى سيناء بـ"الحرب المقدسة"، واستشهد بقول الله تعالى "وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُم مِّنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ ۚ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ ۚ وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِندَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّىٰ يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ ۖ فَإِن قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ ۗ كَذَٰلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ".

وبعث مفتي الجمهورية السابق رسالة إلى الأرهابيين، أنه يجب عليكم التوبة قبل الفوت والموت، وبعضكم من المغضوب عليه لأنه يعرف الحق ويحيد عنه وكثيرا منكم ضالون ولكن الله لا يظلم أحدا، وطالما قدر عليك هذا الموقف فاعلم أنك في ضلال مبين وبعيد لما علمه الله سبحانه وتعالى في قلبك من حقد وغل وغباوة ويجب التوبة لهم.

وأكد جمعة أن قتلانا هم شهداء وفي الجنة وقتلاهم كلاب النار، وهو ما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم، موضحا أن الجيش المصري حقق انتصارات كبيرة في كل الحروب التي خاضها، وعلى رأسها الحرب ضد الحملة الفرنسية والإنجليز والصليبيين والتتار، معلقا على هزيمة الأعداء بالقول: "جميعهم رجعوا خاسئين ونصرنا الله"، فيما وجه رسالة إلى العناصر الإرهابية في سيناء قائلًا: "توبوا إلى الله وارجعوا قبل الفوت والموت فإنكم في ضلالة".

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