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الوطن

"الأرصاد": يجب ارتداء الملابس الثقيلة.. وسقوط أمطار غدا

اليوم PM 07:28
كتب: عبد الحميد جمعة
"الأرصاد": يجب ارتداء الملابس الثقيلة.. وسقوط أمطار غدا

الطقس

توقع الدكتور أحمد عبدالعال رئيس هيئة الأرصاد الجوية، انخفاض درجات الحرارة بشكل ملحوظ بدءا من الغد، ليسود طقس معتدل على السواحل الشمالية دافىء على القاهرة والوجه البحري، بعد انتهاء موجه الطقس السيء التي ضربت محافظات الجمهورية منذ أيام.

وأوضح عبد العال لـ "الوطن"، أن غدا الأحد يشهد انخفاض في درجات الحرارة تتراوح من 6 إلى 7 درجات، لتصبح العظمى 24 درجة وتنخفض يوم الاثنين درجتين، وكذلك يوم الثلاثاء حتى تصل إلى 20 درجة ثم الأربعاء تنخفض درجتين أيضًا.

وأوضح رئيس هيئة الأرصاد الجوية، أن انخفاض درجات الحرارة يصاحبه سقوط أمطار غزيرة على السواحل الشمالية ووسط سيناء ومناطق الوجه البحري والقاهرة الكبرى، إضافة إلى نشاط الرياح المثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق، وخاصة في البحر الأبيض، ناصحًا المواطنين باستمرار ارتداء الملابس الثقيلة.

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