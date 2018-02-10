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الوطن

توقف حركة القطارات بقليوب بسبب خروج عربة عن القضبان

اليوم PM 08:00
كتب: حسن صالح
توقف حركة القطارات بقليوب بسبب خروج عربة عن القضبان

قطار - صورة أرشيفية

تعطلت حركة القطارات على خط "الإسكندرية–القاهرة"، في اتجاه شبرا الخيمة إثر خروج عربة رقم 7 من القطار المتوجه من الإسكندرية إلى القاهرة، عن القضبان عند تحويل محطة قطار، وسادت حالة من الذعر بين الركاب، الذين هرعوا خارج القطار ونزلوا على الطريق الزراعي؛ لاستكمال الرحلة بالمواصلات العادية، في حين توقفت حركة القطارات لحين رفع العربة المعطلة وإعادة الحركة.

وتلقى اللواء إيهاب خيرت مدير أمن القليوبية، إخطارا من اللواء محمد درويش مدير مرور القليوبية بالواقعة.

انتقل اللواء محمد الألفي، مدير إدارة البحث الجنائي، وتبين خروج عربة قطار الإسكندرية المتجه إلى القاهرة عن القضبان، بعد خروجه من محطة قليوب، حيث انتقلت قيادات الأمن والهيئة العامة للسكة الحديد لمكان الواقعة، وتم الدفع بآلات الرفع لإعادة العربة إلى السكة.

أكدت الدكتورة عزيزة السيد، رئيس مدينة قليوب، رئيس مركز ومدينة قليوب، أنه لا توجد أي إصابات أو خسائر في الأرواح.

وأشارت عزيزة، إلى أن ركاب القطار فوجئوا بخروج العربة عن القضبان، موضحة أنه جار إعادة حركة سير القطارات مرة أخرى من جديد.

وأضافت أنه على الفور تم توجيه الركاب لاستقلال وسائل المواصلات المختلفة، لاستكمال الرحلة وتوفير ميكروباصات لنقلهم بعد إخلاء القطار.

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