أول عمل فني لها.. جوهرة ترقص على أغنية "البطاقة" لأحمد سعد بـ"الكهف"

طرحت شركة الريماس المنتجة لفيلم "الكهف"، أغنية "البطاقة" للمطرب أحمد سعد والراقصة جوهرة في أولى مشاركاتها الفنية، بعد الجدل الكبير الذي أثارته على مدار الأيام الماضية، وفقا للمنتج إبراهيم إسحق.

"البطاقة" كلمات أحمد إبراهيم، وألحان أحمد سعد، وتوزيع أشرف البرنس.

وأكد إسحق، أن الفيلم في مرحلة التحضير لعرض فيلم "الكهف"، خلال الأيام المقبلة، وهو تأليف سامح سر الختم، وبطولة ماجد المصري، مي سليم، عايدة رياض، إبراهيم نصر، محمد عادل، محمود عبدالمغني، ومن إخراج أمير شوقي.

https://www.youtube.com/watch?v=bErepc8HqCg