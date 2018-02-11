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الوطن

موجز الـ3 صباحا| وفد بريطاني يزور مصر.. والقرموطي يتوضأ على الهواء

اليوم AM 03:09
كتب: أحمد حامد دياب
موجز الـ3 صباحا| وفد بريطاني يزور مصر.. والقرموطي يتوضأ على الهواء

ملكة بريطانيا

تقدم "الوطن" موجز أخبار الـ3 صباحا، وتستعرض فيه أبرز ما نشر من أخبار خلال الـ3 ساعات الماضية، حيث كشفت مصادر مطلعة من داخل حزب الإصلاح والتنمية عن مناقشة أحزاب الحركة المدنية الديمقراطية في اجتماعهم أمس، الموقف من المشاركة في الانتخابات الرئاسية المقبلة، خلال اجتماع مغلق بمقر حزب التحالف الشعبي الاشتراكي.

وأكدت المصادر، أن بعض رؤساء الأحزاب طلب مراجعة موقفهم من مقاطعة الانتخابات الرئاسية المقبلة، وذلك للوقوف بجانب مصر في هذا الموقف الاستثنائي، وإعلان المشاركة في الانتخابات الرئاسية المقبلة مع اقتراب توقيت التصويت، وإعلان بقية الإجراءات من الهيئة الوطنية للانتخابات.

وبدوره أكد محمد سامي رئيس حزب الكرامة، أن أحزاب الحركة المدنية لم يتخذوا موقفا نهائيا بشأن الانتخابات الرئاسية، موضحًا أن قرار مقاطعة الانتخابات كان موقفا تشاوريا أو مبدئيا ولكنه ليس نهائي وربما يتغير خلال الأيام المقبلة أو بعد الإعلان عن بقية الإجراءات الخاصة بالانتخابات الرئاسية.

وأضاف سامي لـ"الوطن"، أن أحزاب الحركة المدنية الديمقراطية تساند قوات الجيش والشرطة في حربهم ضد الإرهاب، وكانوا يطمحون في ترشح أكثر من مرشح في الانتخابات الرئاسية المقبلة بدون أي عقبات أو موانع.

من جهة أخرى، يصل المبعوث التجاري البريطاني لمصر، السير جيفري دونالدسون، إلى مصر اليوم، في زيارة تستغرق خمسة أيام، على رأس أكبر وفد تجاري بريطاني يزور القاهرة منذ ما يقرب من 20 عاما.

وتركز الزيارة على قطاعات النفط، والغاز، والتعليم، والبنية التحتية، والصحة.

وقالت السفارة البريطانية في بيان لها، إن المملكة المتحدة تعد أكبر مستثمر أجنبي في مصر، وتمثل هذه الزيارة فرصة لزيادة تعميق الروابط التجارية بين البلدين عن طريق اكتشاف فرص الاستثمار في جميع أنحاء مصر.

وإلى أبرز عناوين الأخبار:

مصادر: أحزاب الحركة المدنية في طريقها للتراجع عن مقاطعة الانتخابات

المبعوث التجاري البريطاني يترأس أكبر وفد استثماري يزور مصر منذ 20 عاما

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