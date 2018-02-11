بالصور| تكريم الإعلامية أميمة عبد السلام بمهرجان الباشا للإبداع الفني

شهدت فعاليات الدورة الثانية لمهرجان "الباشا للإبداع الفني"، داخل فندق تيوليب الجلاء، تكريم عدد من نجوم الفن والشخصيات العامة.

وشهد الحفل تكريم اللواء طارق المهدي محافظ الإسكندرية السابق، والإعلامية أميمة عبد السلام، والإعلامية فرح علي مقدمة برنامج هذا الصباح على قناة cbc إكسترا، والفنانة خدوجة صبري، والفنانة عفاف رشاد، والفنانة سهام جلال، والمخرج أحمد البدري، وأحيا الحفل المطربة سوما والمطرب مجد القاسم، والمطرب أحمد زكريا، والمطرب سمسم شهاب، والمطرب حسن الخلعي، حيث قدما مجموعة من أشهر أغانيهما.

يهدف المهرجان لدعم الأفلام الروائية القصيرة، ومن المقرر أن يشهد المهرجان يوم 9 نوفمبر المقبل الانطلاق الكامل له وذلك بمشاركة 30 دولة حول العالم، تحت إشراف رئيس المهرجان شادي الباشا، ونائب رئيس المهرجان برلنتي فؤاد، ومستشار عام المهرجان الإعلامي السيد صبحي، والإعلامي محمد درويش.