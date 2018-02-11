بالفيديو| رئيس جهاز حماية المستهلك يحذر من انتشار أقلام "حبر طائر"

حذر اللواء عاطف يعقوب، رئيس جهاز حماية المستهلك، من انتشار بعض أقلام الحبر الجاف الطائر، التي يطير حبرها بعد الكتابة بها بفترة، في الأسواق المصرية.

وأضاف يعقوب، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي جابر القرموطي في برنامجه "مانشيت القرموطي"، المذاع عبر فضائية "النهار"، أن جهاز حماية المستهلك رصد وجود هذه الأقلام وأنواع أخرى يطير الحبر الخاص بها بعد الكتابة به، خاصة إذا تعرضت الورقة لمصدر حراري، مؤكدا أنه تم ضبط هذه الأقلام تٌباع في سلسلة مكتبات شهيرة.

ونصح رئيس جهاز حماية المستهلك، كافة المتعاملين في التعاملات المالية والشيكات وغيرها، بضرورة التوقيع بالأقلام الخاصة بهم، وعدم التوقيع باستخدام أقلام مجهولة المصدر، وأن يتأكد أن القلم موثوق فيه.