السفير الإيطالي يؤكد دعم بلاده الكامل لمصر في حربها ضد الإرهاب

أكد السفير الإيطالي لدى القاهرة، جيامباولو كانتيني، دعم بلاده الكامل لمصر في حربها ضد الإرهاب، مشيرًا إلى أن بلاده تتابع عن كثب وباهتمام بالغ العملية العسكرية التي تقوم بها القوات المسلحة المصرية حاليًا في شمال سيناء باعتبارها ضربة قوية ضد الإرهاب وحربًا تقودها مصر تصب في مصلحة كل المنطقة للتخلص من هذا الخطر.

وذكر بيان صادر عن المكتب الأعلامي لمجلس الوزراء، أن ذلك جاء خلال اللقاء الذي عقده المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، اليوم، مع السفير الإيطالي بالقاهرة جيامباولو كانتيني، وتناول عددا من الملفات المهمة في إطار التعاون الاقتصادي بين البلدين.

وأشار السفير الإيطالي خلال اللقاء، إلى ما لمسه منذ وصوله للقاهرة من حرص الجميع على التعاون وشفافية كاملة لتسوية قضية الشاب الإيطالي جوليو ريجيني والتعاون القضائي القائم بين البلدين في هذا الشأن.

وأكد السفير الإيطالي أن هناك اهتمامًا متزايدًا من قبل الدول الأوروبية للاستثمار في مصر في ضوء نتائج برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تتبناه الحكومة، مشيرًا إلى تطلع الشركات الإيطالية للمزيد من التعاون مع مصر فى عدة مجالات سواء في مجال الغاز والبترول أو الطاقة أو السكك الحديدية وغيرها.

وأشار رئيس مجلس الوزراء إلى أن مصر تولي أهمية كبرى لقضية مقتل الشاب الإيطالي جوليو ريجيني، وأن هناك إلتزاما من الدولة للتعاون مع الجانب الإيطالي بشفافية كاملة لكشف ملابسات القضية رغم تعقيداتها وتورط عدة أطراف فيها.

وأكد إسماعيل أن الأجهزة المعنية في مصر حريصة على التعاون والتنسيق المستمر مع الجانب الإيطالي فى هذا الشأن.