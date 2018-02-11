تأجيل دعوى نقيب الصيادلة لإلغاء قرار وقفه عن العمل لـ25 فبراير

أجلت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار سامي عبدالحميد نائب رئيس مجلس الدولة، نظر الدعوى المقامة من محيي عبيد نقيب الصيادلة، لإلغاء جميع القرارات الصادرة من مجلس النقابة العامة للصيادلة بتاريخ 15 يناير 2018، لجلسة 25 فبراير المقبل، للاطلاع والرد والإعلان بالتدخل.

اختصمت الدعوى رقم 22610 لسنة 72 قضائية كلا من عصام عبدالحميد وأحمد عبدالله عبيد وحسام حمدي ومحمد شحاته وجورج ميخائيل ومحمد صلاح الدين وأحمد فاروق وثروت محمد ومحمد عصمت وأيمن عثمان وهيثم أحمد وأحمد فخري وأحمد مصطفى، أعضاء مجلس النقابة.

وكان مجلس النقابة قرر إحالة نقيب الصيادلة إلى التحقيق، ووقفه عن العمل 3 أشهر قابلة للزيادة، بعد اكتشاف مخالفات مالية وإدارية كبرى.