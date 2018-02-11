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الوطن

خبير عسكري: العملية الشاملة "سيناء 2018" صورة مُكررة من حرب 73

اليوم PM 08:14
كتب: محمود البدوي
خبير عسكري: العملية الشاملة "سيناء 2018" صورة مُكررة من حرب 73

رجال القوات المسلحة

قال اللواء عادل العمدة، المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية، إن ما يحدث في سيناء الآن صورة مكررة من حرب 73، مؤكدًا أن جينات جنودنا ثابتة دائمًا، ومصر عظيمة وكبيرة بتاريخها وعطاءها.

وأضاف "العمدة"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "كلام جرايد"، على قناة "العاصمة": "أبنائنا بيخلصوا على الإرهاب دلوقتي في سيناء، والطاقة العالية لديهم جاءت نتيجة عقيدة تربوا عليها، وهم الآن يكتبون التاريخ، ويريدون أن يكون لهم بصمة في التاريخ نيابة عن العالم".

وأشار إلى أن المواطن يستشعر بأهمية ما يحدث في سيناء، مؤكدًا أن الهدف من العملية الشاملة بناءًا لمصر الجديدة.

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