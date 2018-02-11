"المحافظين" يناقش مواجهة الأفكار المتطرفة وتراجع دور الأسرة

بدأت قبل قليل، فعاليات الندوة الثقافية "الثقافة في زمن التيك واي" بحزب المحافظين بمقره بوسط القاهرة، لمناقشة مواجهة الأفكار المتطرفة وأسباب تراجع دور الأسرة.

ويشارك بالندوة الدكتور ثروت الخرباوي، والدكتور بشرى شلش نائب رئيس الحزب لشؤون التنظيم والدكتور شريف الجيار أستاذ النقد الأدبي وعدد كبير من أعضاء الحزب.

وقالت نسرين فاروق عضو اللجنة التنسيقية لشؤون المرأة بحزب المحافظين، إن الندوة تتناول أيضا البرامج الثقافية التى تطرحها الأحزاب السياسية في مواجهة الأفكار المتطرفة لرفع الوعى المجتمعى للفرد والأسرة والمجتمع، في ظل ما يشهده الواقع المعاصر من تراجع للقيمة المعرفية والثقافية.

وأضافت فاروق، أن الندوة تتناول أيضا كيفية رفع الوعى الثقافي للأسرة لمواجهة الانتشار الواسع لأجهزة الإعلام والاتجاه لمواقع التواصل الاجتماعى للتزود بالخبرة المعرفية، لرفع القيمة الثقافية للأسرة للتعامل لخلق بيئة تفاعلية متناغمة بين أفرادها، كما تناقش الندوة أيضا الدور الفاعل للدولة وأجهزتها والأحزاب السياسية، لتجديد الخطاب الديني.

وتناقش الندوة أهمية دور الثقافة في مواجهة التطرف والإرهاب من خلال التثقيف ونشر الوعي بين أوساط المجتمع وكشف حقائق ومخاطر هذا الفكر الضال الذي يحرق الأخضر واليابس ويعود بالمجتمعات المتحضرة إلى آتون عصور الظلام ويكشف عن الوجه السيئ في مصادرة الأفكار والإبداع والرأي الآخر، من خلال إيجاد وسيلة لتوحيد الجهود في جميع المؤسسات الرسمية والشعبية والحزبية وحشدها تجاه ذلك.

وأكدت فاروق، أنه من المقرر أن تناقش الندوة أيضا البرامج الثقافية للأحزاب المصرية بحضور عدد من ممثليها في إطار المسئولية المجتمعية للأحزاب لرفع الوعي الثقافي للعمل على دفع المواطنين للاتجاه إلى القراءة بعد تراجعها في ظل الانتشار التكنولوجى الواسع.