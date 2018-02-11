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الوطن

"تشريعية النواب" تواق على تخصيص نصف كفالة المتهمين لصندوق رعاية القضاة

منذ 52 دقيقة
كتب: ولاء نعمة الله
"تشريعية النواب" تواق على تخصيص نصف كفالة المتهمين لصندوق رعاية القضاة

مجلس النواب

وافقت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، برئاسة المستشار بهاء أبوشقة، على نص المادة 134، من تعديلات قانون الإجراءات الجنائية، والخاص بكفالة إخلاء السبيل، والتي من المنتظر أن يحال نصفها لصندوق رعاية القضاة.

جاء ذلك في اجتماع اللجنة اليوم، حيث نصت المادة على أنه: "يجوز تعليق الإفراج أو إنهاء التدبير فى غير الأحوال التى يكون فيها واجبا حتما على تقديم كفالة، ويقدر عضو النيابة أو القاضى الجزئى أو محكمة الجنح المستأنفة منعقدة فى غرفة المشورة حسب الأحوال مبلغ الكفالة، ويخصص نصف مبلغ الكفالة ليكون جزاء لتخلف المتهم عن الحضور في أي إجراء من إجراءات التحقيق والدعوى والتقدم لتنفيذ الحكم والقيام بكافة الواجبات الأخرى التي تفرض عليه، على أن تؤول إلى صندوق رعاية القضاة".

ويخصص النص الآخر للمصاريف التى صرفتها الحكومة، والعقوبات المالية التى قد يحكم بها على المتهم، وإذا قدرت الكفالة بغير تخصيص، اعتبرت ضمانا لقيام المتهم بواجب الحضور والواجبات الأخرى التى تفر عليه وعدم التهرب".

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