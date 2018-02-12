تسجيل الدخول

الوطن

موجز 3 صباحا| هبوط طائرتين بالقاهرة.. وعبدالغفار يلتقي نظيره السوداني

اليوم AM 03:04
كتب: أحمد حامد دياب
موجز 3 صباحا| هبوط طائرتين بالقاهرة.. وعبدالغفار يلتقي نظيره السوداني

مطار القاهرة

تقدم "الوطن" موجز أخبار الـ3 صباحا، وتستعرض فيه أبرز ما نشر من أخبار خلال الـ3 ساعات الماضية، حيث هبطت رحلتان اضطراريا بمطار القاهرة، كانتا في طريقهما إلى برج العرب، بسبب سوء الأحوال الجوية وارتفاع حدة الشبورة.

وأكدت مصادر بمطار القاهرة لـ"الوطن"، أن الرحلتين هما رحلة الخطوط السعودية رقم 331 القادمة من مطار جدة الدولي، ورحلة شركة فلاى دبي رقم 175 القادمة من دبي، وتم إنزال الركاب بالمطار، لحين تحسن الأحوال الجوية في مطار برج العرب الدولي.

من جهة أخرى، التقى الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي، الدكتور أزهري عمر عبد الباقي، وكيل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بدولة السودان والوفد المرافق له.

واستعرض عبدالغفار آفاق التعاون العلمي والبحثي مع دولة السودان الشقيقة، مؤكدا على قوة أواصر الأخوة والصداقة التي تربط بين مصر وجارتها التي تجمع بينهما روابط العروبة والانتماء لوادي النيل.

وإلى أبرز عناوين الأخبار:

 

هبوط اضطراري لطائرتين في مطار القاهرة بسب سوء الأحوال الجوية

حسين مملوك لـ"الوطن": "أنا إنسان بسيط بضحك وبهزر.. الدنيا فانية"

آخرها "إن 148".. أبرز حوادث تحطم طائرات "أنتونوف" خلال 22 عاما

الرئيس اللبناني: الصراع سيبقى مع إسرائيل لأنها دولة عنصرية

رئيس لبنان: علاقتنا بمصر جيدة.. وننأى عن الدخول في حروب

بعد 44 عاما.. ما دور شركة "ديا" في مجال التنقيب عن النفط في مصر؟

«الأرصاد»: أمطار على القاهرة والوجه البحري اليوم

وزير التعليم العالي: تذليل المصاعب التي تعوق التبادل العلمي مع السودان

 

أخبار متعلقة

هبوط اضطراري لطائرتين في مطار القاهرة بسبب سوء الأحوال الجوية

هبوط اضطراري لطائرتين في مطار القاهرة بسبب سوء الأحوال الجوية

هبطت رحلتين اضطراريا بمطار القاهرة، منذ قليل، كانتا في طريقهم إلي برج العرب، بسبب سوء الأحوال الجوية وارتفاع حدة الشبور...
أبرز حوادث الطائرات المدنية بسبب سوء الأحوال الجوية

أبرز حوادث الطائرات المدنية بسبب سوء الأحوال الجوية

قال مصدر مطلع بوزارة الطوارئ الروسية إن المعلومات الأولية تشير إلى عدم وجود ناجين في كارثة طائرة الركاب الروسية التي تحطمت في مقاطعة موسكو اليوم الأحد، والتي كا
تأخر إقلاع 3 رحلات من مطار القاهرة بسبب سوء الأحوال الجوية

تأخر إقلاع 3 رحلات من مطار القاهرة بسبب سوء الأحوال الجوية

شهد مطار القاهرة الدولي اليوم، تأخر إقلاع 3 رحلات جوية بسبب سوء الأحوال الجوية.
وزارة البيئة: استقرار الأحوال الجوية بدءا من اليوم وحتى الثلاثاء

وزارة البيئة: استقرار الأحوال الجوية بدءا من اليوم وحتى الثلاثاء

أفاد بيان صادر عن وزارة البيئة اليوم، بأنه "استنادًا إلى التقارير الصارة من منظومة الإنذار المبكر"، فأنه من المنتظر أن تتعرض البلاد لحالة من الاستقرار

أخبار قد تعجبك

التعليقات

الجيش يبدأ تنفيذ العملية الشاملة.. سيناء 2018

أحدث الأخبار

بريد الوطن| هيئة قومية لإنشاء المبانى الحكومية

بريد الوطن| هيئة قومية لإنشاء المبانى الحكومية

بريد الوطن| هاتريك أحزان

بريد الوطن| هاتريك أحزان

بريد الوطن| مصعد بنها ومصاعد الفساد

بريد الوطن| مصعد بنها ومصاعد الفساد

بريد الوطن| من أجل رفع المعاناة عن أسر منتفعى التأمين الصحى

بريد الوطن| من أجل رفع المعاناة عن أسر منتفعى التأمين الصحى

من متحف الحيتان إلى متحف التماسيح.. حفريات قدّسها الفراعنة وخلدها الزمان

من متحف الحيتان إلى متحف التماسيح.. حفريات قدّسها الفراعنة وخلدها الزمان

اختيارات الوطن

الأول خنازير.. والآن كتاكيت: أزمات حلها الوحيد «إعدام»

الأول خنازير.. والآن كتاكيت: أزمات حلها الوحيد «إعدام»

«المصارف العربية» يطرح استراتيجية متكاملة لمواجهة مخاطر التكنولوجيا الحديثة فى عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب

«المصارف العربية» يطرح استراتيجية متكاملة لمواجهة مخاطر التكنولوجيا الحديثة فى عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب

إجازة 3 أيام لطلاب بعض المدارس في مارس المقبل

إجازة 3 أيام لطلاب بعض المدارس في مارس المقبل

سباق"القط والفأر" يتواصل على صدارة هدافي البريميرليج بين صلاح وكين وأجويرو

سباق"القط والفأر" يتواصل على صدارة هدافي البريميرليج بين صلاح وكين وأجويرو

"القوى العاملة" تعلن عن 5545 وظيفة برواتب تصل إلى 10 آلاف جنيه للمبرمج

"القوى العاملة" تعلن عن 5545 وظيفة برواتب تصل إلى 10 آلاف جنيه للمبرمج

الأكثر قراءة

عاجل