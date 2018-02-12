موجز 3 صباحا| هبوط طائرتين بالقاهرة.. وعبدالغفار يلتقي نظيره السوداني

تقدم "الوطن" موجز أخبار الـ3 صباحا، وتستعرض فيه أبرز ما نشر من أخبار خلال الـ3 ساعات الماضية، حيث هبطت رحلتان اضطراريا بمطار القاهرة، كانتا في طريقهما إلى برج العرب، بسبب سوء الأحوال الجوية وارتفاع حدة الشبورة.

وأكدت مصادر بمطار القاهرة لـ"الوطن"، أن الرحلتين هما رحلة الخطوط السعودية رقم 331 القادمة من مطار جدة الدولي، ورحلة شركة فلاى دبي رقم 175 القادمة من دبي، وتم إنزال الركاب بالمطار، لحين تحسن الأحوال الجوية في مطار برج العرب الدولي.

من جهة أخرى، التقى الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي، الدكتور أزهري عمر عبد الباقي، وكيل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بدولة السودان والوفد المرافق له.

واستعرض عبدالغفار آفاق التعاون العلمي والبحثي مع دولة السودان الشقيقة، مؤكدا على قوة أواصر الأخوة والصداقة التي تربط بين مصر وجارتها التي تجمع بينهما روابط العروبة والانتماء لوادي النيل.

وإلى أبرز عناوين الأخبار:

هبوط اضطراري لطائرتين في مطار القاهرة بسب سوء الأحوال الجوية

حسين مملوك لـ"الوطن": "أنا إنسان بسيط بضحك وبهزر.. الدنيا فانية"

آخرها "إن 148".. أبرز حوادث تحطم طائرات "أنتونوف" خلال 22 عاما

الرئيس اللبناني: الصراع سيبقى مع إسرائيل لأنها دولة عنصرية

رئيس لبنان: علاقتنا بمصر جيدة.. وننأى عن الدخول في حروب

بعد 44 عاما.. ما دور شركة "ديا" في مجال التنقيب عن النفط في مصر؟

«الأرصاد»: أمطار على القاهرة والوجه البحري اليوم

وزير التعليم العالي: تذليل المصاعب التي تعوق التبادل العلمي مع السودان