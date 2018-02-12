محمد صبحي: "لازم نفرق بين الإبداع وبين قلة الأدب والسفالة والانحطاط"

علق الفنان محمد صبحي على تكوين لجنة الدراما بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، قائلا إن "هذه اللجنة يأس من إصلاح الرقابة أو تعديل دورها".

وأضاف صبحي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي وائل الإبراشي في برنامجه "العاشرة مساء" المذاع عبر فضائية "دريم": "متفقين إن هناك فرق بين الإبداع وبين قلة الأدب والسفالة والانحطاط على الشاشة"، مضيفا: "المنتج المحترم والممثل المحترم والفنان المحترم مش هيلاقوا شغل".

وتابع: "لازم نفرق إن في إبداع وده اللي بيعمل شيء من الرقي والتذوق، وبين قلة الأدب وتقولي على قلة الأدب إبداع".