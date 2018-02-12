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الوطن

21 قتيلا في اليوم الأول من أضخم كرنفال في بوليفيا

اليوم AM 03:48
كتب: أ ف ب
21 قتيلا في اليوم الأول من أضخم كرنفال في بوليفيا

رئيس بوليفيا

أعلنت الشرطة البوليفية، الأحد، مقتل 21 شخصا وإصابة 72 آخرين بجروح في حوادث متفرقة وقعت في أورورو (جنوب شرق) السبت في اليوم الأول من أضخم كرنفال في البلاد ينظم في هذه المدينة سنويا ويستقطب مئات آلاف الزوار.

وقالت الشرطة إن الحادث الأكثر دموية نجم عن انفجار قارورة غاز وأوقع ثمانية قتلى و47 جريحا.

من جهته، قال مسؤول في وزارة الصحة إن المصابين بجروح خطرة نقلوا إلى مستشفيات العاصمة لاباز.

وكانت الحكومة توقعت تدفق حوالى 400 ألف زائر إلى أورورو، المدينة البالغ عدد سكانها نصف مليون نسمة والتي يقصدها سنويا مئات الآلاف للمشاركة في هذا الكرنفال الذي يعتبر أضخم مهرجان فولكلوري وديني في البلاد.

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