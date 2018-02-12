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الوطن

الأرصاد الجوية تنشر صورة من القمر الصناعي للسحب الممطرة في سماء مصر

اليوم AM 06:49
كتب: أحمد حامد دياب
الأرصاد الجوية تنشر صورة من القمر الصناعي للسحب الممطرة في سماء مصر

سحب على السواحل الشمالية

نشرت هيئة الأرصاد الجوية عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، صورة للسحب الممطرة في سماء جمهورية مصر العربية.

وعلقت الأرصاد: "صور الأقمار الصناعية للسحب الممطرة، المحددة باللون الأزرق بالتوقيت المحلي".

يٌذكر أن الدكتور أحمد عبدالعال، رئيس هيئة الأرصاد الجوية، أكد على انتهاء الموجة الحارة وعودة الطقس الشتوى مرة أخرى، وقال إن السحب المنخفضة والمتوسطة ستتكاثر على معظم الأنحاء اليوم، يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية ومحافظات الوجه البحرى والقاهرة وسلاسل جبال البحر الأحمر وسيناء وشمال الصعيد وتكون رعدية أحياناً على بعض المناطق.

وأوضح «عبدالعال»، أن الطقس معتدل على السواحل الشمالية والوجه البحرى والقاهرة، دافئ على شمال الصعيد، حار على جنوبه خلال ساعات النهار، فيما يسود طقس بارد خلال ساعات الليل على كافة الأنحاء.

وأضاف رئيس هيئة الأرصاد الجوية: «تقل الرؤية فى الشبورة المائية خلال الصباح على السواحل الشمالية والوجه البحرى ومدن القناة»، مشيراً إلى أن الرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة، تنشط على شمال الصعيد، مثيرة للرمال والأتربة على خليج السويس.

ولفت أن درجات الحرارة تتراوح على السواحل الشمالية الغربية من 15 إلى 16 درجة مئوية، وفى السواحل الشمالية الشرقية من 16 إلى 17 درجة ومحافظـات الوجه البحرى والقاهرة من 17 إلى 18 درجة ومحافظات شمــال الصعيد من 19 إلى 20 درجة ومحافظات جنوب الصعيـد 28 إلى 29 درجة.

 

 

 

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