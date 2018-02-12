ضبط شاب تسلل لمستشفى الزقازيق الجامعي من أجل المبيت

ألقى أفراد أمن مستشفى الزقازيق الجامعي بمحافظة الشرقية، القبض على شاب اتهموه بالتسلل للمستشفى للمبيت بها.

تلقى اللواء رضا طبلية، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من قسم شرطة ثان الزقازيق، يفيد بتلقيهم بلاغًا من (س. أ. أ.- 26 سنة- مشرفة تمريض بعمليات الجراحة الجديدة بمستشفى الزقازيق الجامعي)، ومقيمة أول الزقازيق، بتضررها من (أ. ز. س.- 27 سنة- حاصل على ليسانس آداب)، ومقيم هربيط مركز أبو كبير، لقيامه بدخول غرفة العمليات والتمريض والتجول بهما.

بإستدعاء المشكو في حقه بمعرفة نقطة المستشفى، قرر أن سبب تواجده بتلك الغرف البحث عن مبيت.