الأرصاد: توقعات بسقوط أمطار على السواحل الشمالية والوجه البحري

يتوقع خبراء الأرصاد الجوية، أن تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على معظم الأنحاء، يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة، وسلاسل جبال البحر الأحمر وسيناء وشمال الصعيد، وتكون رعدية أحيانًا على بعض المناطق.

وأضافت الهيئة، عبر موقعها على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، أن الطقس معتدل على السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة، دافئ على شامل الصعيد حار على جنوب الصعيد نهارًا بارد ليلًا.

وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحًا، على السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة، ومدن القناة، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على شمال الصعيد مثيرة للرمال والأتربة على خليج السويس، ما يؤدي إلى إضطراب الملاحة البحرية.

ومن المتوقع أن تصل درجة الحرارة الكبرى بالقاهرة لـ20 درجة مئوية، بينما تبلغ الصغرى 14 درجة مئوية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة، على بعض المحافظات والمدن المصرية وبعض المدن والعواصم العربية: