تسجيل الدخول

الوطن

مقتل مدنيين روسيين في معركة بشرق سوريا

منذ 35 دقيقة
كتب: أ ف ب
مقتل مدنيين روسيين في معركة بشرق سوريا

أرشيفية

قتل مدنيان روسيان الأسبوع الفائت في شرق سوريا، حيث شن التحالف ضد الجهاديين بقيادة واشنطن غارات على مقاتلين مؤيدين للنظام السوري، على ما أعلنت قوات روسية شبه عسكرية الاثنين.

وأعلن اتحاد البلطيق القوقازي في كالينينجراد (غرب روسيا) في بيان أن فلاديمير لوجينوف البالغ 52 عاما والمتحدر من كالينينجراد "قتل في معركة غير متكافئة في منطقة دير الزور".

وأضاف البيان أن لوجينوف كان "يدافع ببطولة عن ارضنا في اقصى امتدادها من الهمجية المجنونة" حين قتل في 7 فبراير.

وقال مكسيم بوجا قائد القوات القوقازية لوكالة فرانس برس، إن لوجينوف كان خبير ألغام متطوعا في سوريا منذ نهاية خريف 2017.

ولم يوضح بوغا ملابسات "المعركة" التي أدت لمقتل لوغينوف، رغم انها جاءت في اليوم نفسه الذي قتل فيه 100 على الاقل من المقاتلين الموالين للنظام السوري على يد قوات التحالف في محافظة دير الزور.

وجاء هجوم التحالف الدولي بعد ان تعرضت قوات سوريا الديموقراطية لهجمات من القوات الموالية للنظام السوري.

وأعلن الجيش الروسي حينها أن "لا جنود روسا يخدمون في دير الزور".

لكن العديد من المواطنين الروس يحاربون في سوريا كمرتزقة على ما أفادت تقارير صحافية.

كما أعلنت منظمة روسية قومية اخرى على صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "في كي" مقتل مواطن روسي آخر يدعى كيريل انانييف في 7 فبراير.

وأشارت المنظمة إلى أن انانييف قتل في "معركة على الفرات قرب بلدة خشام السورية".

وفي أكتوبر الفائت، احتجز تنظيم الدولة الإسلامية مدنيين روسيين لم يعرف مصيرهما بعد، على ما افادت رابطتان شبه عسكريتين جنّدتهما.

وشكل التدخل العسكري الروسي في سبتمبر 2015، خصوصا عبر شن غارات جوية على مواقع تنظيم الدولة الاسلامية، منعطفا في مسار الحرب السورية أتاح استعادة مناطق واسعة من التنظيم المتطرف.

وفي 11 ديسمبر الفائت، أمر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بسحب قسم كبير من القوات العسكرية الروسية من سوريا، وذلك بعد أيام من إعلان موسكو "التحرير التام" لهذا البلد من تنظيم "داعش".

أخبار متعلقة

بوتين: "مقتنع" أن لا علاقة لتركيا بالهجمات على الجيش الروسي في سوريا

بوتين: "مقتنع" أن لا علاقة لتركيا بالهجمات على الجيش الروسي في سوريا

أبدى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم، "اقتناعه" بأن لا علاقة لأنقرة بهجوم الطائرات المسيرة الذي استهدف قاعدتين روسيتين في سوريا، فيما أعلن الجيش الروسي أن..
الجيش الروسي يعلن انسحاب جنوده من منطقة عفرين

الجيش الروسي يعلن انسحاب جنوده من منطقة عفرين

الجيش الروسي يعلن انسحاب جنوده من منطقة عفرين بعد تأكيد بدء الهجوم التركي.
"بريطانيا": لا نستطيع مجاراة الجيش الروسي

"بريطانيا": لا نستطيع مجاراة الجيش الروسي

نقلت صحيفة "ذي تليجراف" البريطانية كلمة لرئيس هيئة الأركان العامة في الجيش البريطاني الجنرال نيك كارتر سيلقيها اليوم،
وكالة: الجيش الروسي يدعو لإجراء محادثات مباشرة في الغوطة الشرقية

وكالة: الجيش الروسي يدعو لإجراء محادثات مباشرة في الغوطة الشرقية

نقلت وكالة الإعلام الروسية اليوم عن مصدر في وزارة الدفاع قوله إن الجيش الروسي دعا دمشق لإجراء محادثات مباشرة مع المعارضة السورية

أخبار قد تعجبك

التعليقات

الجيش يبدأ تنفيذ العملية الشاملة.. سيناء 2018

أحدث الأخبار

غدا.. افتتاح وحدة القسطرة والعناية المركزة بمستشفى كفر الشيخ العام

غدا.. افتتاح وحدة القسطرة والعناية المركزة بمستشفى كفر الشيخ العام

"استراتيجيات التصنيع" في ختام المنتدى الإفريقي للعلوم والتكنولوجيا

"استراتيجيات التصنيع" في ختام المنتدى الإفريقي للعلوم والتكنولوجيا

أمين "طلاب الفيوم" يتقدم لانتخابات رئاسة اتحاد الجمهورية

بالصور| مخلوق غريب يثير الجدل على شواطئ سيدني

بالصور| مخلوق غريب يثير الجدل على شواطئ سيدني

ضبط 3 عاطلين سرقوا خزينة خاصة من منزل نائب برلماني بقليوب

ضبط 3 عاطلين سرقوا خزينة خاصة من منزل نائب برلماني بقليوب

اختيارات الوطن

5 فوائد للمشي والركض تحت الأمطار.. تعرف عليها

5 فوائد للمشي والركض تحت الأمطار.. تعرف عليها

ينتج 350 مليون قدم من الغاز.. 6 أرقام مبشرة لحقل "أتول"

ينتج 350 مليون قدم من الغاز.. 6 أرقام مبشرة لحقل "أتول"

جومانا إسماعيل وحدها في

جومانا إسماعيل وحدها في "تحدي مصر المعبر".

تعرف على كيفية الحصول على عقد موسمي للعمل بإيطاليا

تعرف على كيفية الحصول على عقد موسمي للعمل بإيطاليا

"شورت" جوهرة على الهواء.. و"الإعلامين": أي مذيع ينساق وراء الشو هيتوقف

"شورت" جوهرة على الهواء.. و"الإعلامين": أي مذيع ينساق وراء الشو هيتوقف

الأكثر قراءة

عاجل