مقتل مدنيين روسيين في معركة بشرق سوريا

قتل مدنيان روسيان الأسبوع الفائت في شرق سوريا، حيث شن التحالف ضد الجهاديين بقيادة واشنطن غارات على مقاتلين مؤيدين للنظام السوري، على ما أعلنت قوات روسية شبه عسكرية الاثنين.

وأعلن اتحاد البلطيق القوقازي في كالينينجراد (غرب روسيا) في بيان أن فلاديمير لوجينوف البالغ 52 عاما والمتحدر من كالينينجراد "قتل في معركة غير متكافئة في منطقة دير الزور".

وأضاف البيان أن لوجينوف كان "يدافع ببطولة عن ارضنا في اقصى امتدادها من الهمجية المجنونة" حين قتل في 7 فبراير.

وقال مكسيم بوجا قائد القوات القوقازية لوكالة فرانس برس، إن لوجينوف كان خبير ألغام متطوعا في سوريا منذ نهاية خريف 2017.

ولم يوضح بوغا ملابسات "المعركة" التي أدت لمقتل لوغينوف، رغم انها جاءت في اليوم نفسه الذي قتل فيه 100 على الاقل من المقاتلين الموالين للنظام السوري على يد قوات التحالف في محافظة دير الزور.

وجاء هجوم التحالف الدولي بعد ان تعرضت قوات سوريا الديموقراطية لهجمات من القوات الموالية للنظام السوري.

وأعلن الجيش الروسي حينها أن "لا جنود روسا يخدمون في دير الزور".

لكن العديد من المواطنين الروس يحاربون في سوريا كمرتزقة على ما أفادت تقارير صحافية.

كما أعلنت منظمة روسية قومية اخرى على صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "في كي" مقتل مواطن روسي آخر يدعى كيريل انانييف في 7 فبراير.

وأشارت المنظمة إلى أن انانييف قتل في "معركة على الفرات قرب بلدة خشام السورية".

وفي أكتوبر الفائت، احتجز تنظيم الدولة الإسلامية مدنيين روسيين لم يعرف مصيرهما بعد، على ما افادت رابطتان شبه عسكريتين جنّدتهما.

وشكل التدخل العسكري الروسي في سبتمبر 2015، خصوصا عبر شن غارات جوية على مواقع تنظيم الدولة الاسلامية، منعطفا في مسار الحرب السورية أتاح استعادة مناطق واسعة من التنظيم المتطرف.

وفي 11 ديسمبر الفائت، أمر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بسحب قسم كبير من القوات العسكرية الروسية من سوريا، وذلك بعد أيام من إعلان موسكو "التحرير التام" لهذا البلد من تنظيم "داعش".