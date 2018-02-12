تسجيل الدخول

الوطن

وزير الإعلام الكويتي: مؤتمر إعمار العراق تجسيد للفكر الإنساني للأمير

منذ 35 دقيقة
كتب: الوطن
وزير الإعلام الكويتي: مؤتمر إعمار العراق تجسيد للفكر الإنساني للأمير

وزير الاعلام الكويتي محمد الجبري

أكد وزير الإعلام الكويتي، محمد الجبري، أن استضافة الكويت للمؤتمر الدولي لإعادة إعمار العراق تأتي تجسيدا للفكر الإنساني لأمير البلاد الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح من أجل تثبيت دعائم الأمن والاستقرار في العراق الشقيق من خلال إعادة الإعمار في المناطق التي تم تحريرها من قوى الإرهاب والظلام الفكري.

وأشار الجبري، إلى الجهود الكبيرة التي بذلتها وزارة الإعلام من أجل إنجاز هذا المركز الإعلامي وتجهيزه بوسائل الاتصال والتواصل الحديثة لتسهيل مهمة الضيوف والصحفيين ووكالات الأنباء والقنوات الفضائية والإذاعية للقيام بعملها على أكمل وجه والتواصل مع مؤسساتهم الإعلامية بكل سهولة ويسر على مدار الساعة طوال أيام انعقاد المؤتمر بما يعكس قدرة الإعلام الكويتي على القيام بالتغطيات الإعلامية للمؤتمرات الدولية بكل احترافية وإبداع.

وأعرب عن سعادته بالحضور الإعلامي العربي والأجنبي الكثيف لمتابعة أعمال المؤتمر الكويت، الذي يؤكد الثقة في جدية ونجاح أية مؤتمرات أو فعاليات إقليمية ودولية تستضيفيها الكويت، مشيدًا في ذات الوقت باستراتيجية قطاع الإعلام الخارجي بوزارة الإعلام من أجل ترسيخ صورة ذهنية مشرقة عن دولة الكويت لدى المؤسسات الإعلامية العربية والدولية.

أخبار متعلقة

عاجل| استقالة وزير الإعلام الكويتي الشيخ سلمان الحمود

عاجل| استقالة وزير الإعلام الكويتي الشيخ سلمان الحمود

أفادت شبكة "سكاي نيوز" الإخبارية، بتقديم وزير الإعلام الكويتي الشيخ سلمان الحمود الصباح استقالته للحكومة.
وزير الإعلام الكويتي: معرض الكتاب علامة مميزة للمشهد الثقافي بالبلاد

وزير الإعلام الكويتي: معرض الكتاب علامة مميزة للمشهد الثقافي بالبلاد

أكد وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الكويتي، ووزير الإعلام بالوكالة الشيخ محمد العبدالله المبارك الصباح، أن افتتاح الدورة الـ42 لمعرض الكويت الدولي للكتاب اليوم
وزير الإعلام الكويتي: أولويات رسالتنا التركيز على رؤية "كويت 2035"

وزير الإعلام الكويتي: أولويات رسالتنا التركيز على رؤية "كويت 2035"

وزير الإعلام الكويتي: أولويات رسالتنا التركيز على رؤية "الكويت 2035"
وزير الإعلام الكويتي يوجه بتسخير كل الإمكانيات لتغطية بطولة "خليجي 23"

وزير الإعلام الكويتي يوجه بتسخير كل الإمكانيات لتغطية بطولة "خليجي 23"

وجه وزير الإعلام الكويتي محمد الجبري، جميع الفرق العاملة التابعة لمختلف قطاعات الوزارة على تسخير كل الإمكانيات والحرص على نقل أحداث وأنشطة وفعاليات بطو
وزير الإعلام الكويتي يطلق حملة الاحتفالات بالعيد الوطني

وزير الإعلام الكويتي يطلق حملة الاحتفالات بالعيد الوطني

أطلق وزير الإعلام الكويتي رئيس اللجنة الدائمة للاحتفال بالأعياد والمناسبات الوطنية محمد الجبري، الحملة الإعلامية للأعياد والمناسبات الوطنية لعام 2018 تحت شعار (
وزير الإعلام الكويتي يرد على إلغاء حفلات لماجد المهندس ورابح صقر

وزير الإعلام الكويتي يرد على إلغاء حفلات لماجد المهندس ورابح صقر

أعرب وزير الإعلام الكويتي محمد الجبري، اليوم الجمعة، عن ترحيب بلاده بالإعلاميين والفنانين السعوديين. جاء ذلك إثر تداول أنباء عن إلغاء حفلات المغنيين السعوديين
وزير الاعلام الكويتي يشيد بالدور التوعوي لجمعية المحامين لمنتسبيها وللمجتمع

وزير الاعلام الكويتي يشيد بالدور التوعوي لجمعية المحامين لمنتسبيها وللمجتمع

أشاد وزير الاعلام ووزير الدولة لشؤون الشباب الشيخ سلمان صباح السالم الحمود الصباح بدور جمعية المحامين التوعوي والتثقيفي لمنتسبيها وما تقدمه من خدمة جليلة
وزير الاعلام الكويتي: حريصون على الارتقاء بكوادرنا الوطنية اعلاميا

وزير الاعلام الكويتي: حريصون على الارتقاء بكوادرنا الوطنية اعلاميا

اكد الشيخ سلمان صباح السالم الحمود الصباح وزير الاعلام الكويتي وزير الدولة لشؤون الشباب، حرص وزارة الاعلام على الارتقاء بكوادرها الوطنية اعلاميا بما يحقق اهداف

أخبار قد تعجبك

التعليقات

الجيش يبدأ تنفيذ العملية الشاملة.. سيناء 2018

أحدث الأخبار

غدا.. افتتاح وحدة القسطرة والعناية المركزة بمستشفى كفر الشيخ العام

غدا.. افتتاح وحدة القسطرة والعناية المركزة بمستشفى كفر الشيخ العام

"استراتيجيات التصنيع" في ختام المنتدى الإفريقي للعلوم والتكنولوجيا

"استراتيجيات التصنيع" في ختام المنتدى الإفريقي للعلوم والتكنولوجيا

أمين "طلاب الفيوم" يتقدم لانتخابات رئاسة اتحاد الجمهورية

بالصور| مخلوق غريب يثير الجدل على شواطئ سيدني

بالصور| مخلوق غريب يثير الجدل على شواطئ سيدني

ضبط 3 عاطلين سرقوا خزينة خاصة من منزل نائب برلماني بقليوب

ضبط 3 عاطلين سرقوا خزينة خاصة من منزل نائب برلماني بقليوب

اختيارات الوطن

5 فوائد للمشي والركض تحت الأمطار.. تعرف عليها

5 فوائد للمشي والركض تحت الأمطار.. تعرف عليها

ينتج 350 مليون قدم من الغاز.. 6 أرقام مبشرة لحقل "أتول"

ينتج 350 مليون قدم من الغاز.. 6 أرقام مبشرة لحقل "أتول"

جومانا إسماعيل وحدها في

جومانا إسماعيل وحدها في "تحدي مصر المعبر".

تعرف على كيفية الحصول على عقد موسمي للعمل بإيطاليا

تعرف على كيفية الحصول على عقد موسمي للعمل بإيطاليا

"شورت" جوهرة على الهواء.. و"الإعلامين": أي مذيع ينساق وراء الشو هيتوقف

"شورت" جوهرة على الهواء.. و"الإعلامين": أي مذيع ينساق وراء الشو هيتوقف

الأكثر قراءة

عاجل