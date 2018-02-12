وزير الإعلام الكويتي: مؤتمر إعمار العراق تجسيد للفكر الإنساني للأمير

أكد وزير الإعلام الكويتي، محمد الجبري، أن استضافة الكويت للمؤتمر الدولي لإعادة إعمار العراق تأتي تجسيدا للفكر الإنساني لأمير البلاد الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح من أجل تثبيت دعائم الأمن والاستقرار في العراق الشقيق من خلال إعادة الإعمار في المناطق التي تم تحريرها من قوى الإرهاب والظلام الفكري.

وأشار الجبري، إلى الجهود الكبيرة التي بذلتها وزارة الإعلام من أجل إنجاز هذا المركز الإعلامي وتجهيزه بوسائل الاتصال والتواصل الحديثة لتسهيل مهمة الضيوف والصحفيين ووكالات الأنباء والقنوات الفضائية والإذاعية للقيام بعملها على أكمل وجه والتواصل مع مؤسساتهم الإعلامية بكل سهولة ويسر على مدار الساعة طوال أيام انعقاد المؤتمر بما يعكس قدرة الإعلام الكويتي على القيام بالتغطيات الإعلامية للمؤتمرات الدولية بكل احترافية وإبداع.

وأعرب عن سعادته بالحضور الإعلامي العربي والأجنبي الكثيف لمتابعة أعمال المؤتمر الكويت، الذي يؤكد الثقة في جدية ونجاح أية مؤتمرات أو فعاليات إقليمية ودولية تستضيفيها الكويت، مشيدًا في ذات الوقت باستراتيجية قطاع الإعلام الخارجي بوزارة الإعلام من أجل ترسيخ صورة ذهنية مشرقة عن دولة الكويت لدى المؤسسات الإعلامية العربية والدولية.