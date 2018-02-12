تسجيل الدخول

الوطن

ناقد: حسين فهمي الاختيار الصحيح في المكان الصحيح لـ"القاهرة السينمائي"

منذ 31 دقيقة
كتب: خالد الأسمر
ناقد: حسين فهمي الاختيار الصحيح في المكان الصحيح لـ"القاهرة السينمائي"

طارق الشناوي

قال طارق الشناوي، الناقد الفني إنه يرحب بقرار اختيار الفنان حسين فهمي لرئاسة مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ 40.

وأضاف الشناوي، خلال مداخلة هاتفية مع فضائية "اكسترا نيوز" أن "فهمي" هو الاختيار الصحيح في المكان الصحيح.

وأشار، إلى أن تجربته السابقة في رئاسة المهرجان من عام 98 إلى 2001 في 4 دورات كان لديه خيال، لافتا إلى أن أهم شيء في رئيس المهرجان أن يكون له خيال.

وتابع الشناوي، أنه يوجه التحية للدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة لاختيارها للفنان حسين فهمي؛ لرئاسة تلك الدورة؛ لأنها تحتاج إلى من يعيد لها بريقها وإرادتها والجمهور.

أخبار متعلقة

طارق الشناوي: عاطف الطيب هو الأصدق في طرح المشاكل الاجتماعية

طارق الشناوي: عاطف الطيب هو الأصدق في طرح المشاكل الاجتماعية

أكد الناقد الفني طارق الشناوي، أن الأديب الراحل نجيب محفوظ قال عن المخرج الراحل عاطف الطيب إنه أحد عمداء الخط الواقعي في الإخراج.
طارق الشناوي: أحمد حلمي كان مستعدا للتنازل عن أجره في فيلم "إكس لارج"

طارق الشناوي: أحمد حلمي كان مستعدا للتنازل عن أجره في فيلم "إكس لارج"

قال طارق الشناوي، الناقد الفني إن الأهم من الموهبة العقل الذي يديرها، وهنا تكمن مهارة الفنان أحمد
طارق الشناوي: منى ذكي كانت فتاة أحلام أحمد حلمي قبل أن يتزوجها

طارق الشناوي: منى ذكي كانت فتاة أحلام أحمد حلمي قبل أن يتزوجها

قال الناقد الفني طارق الشناوي، إن زواج الفنان أحمد حلمي من الفنانة منى ذكي أضاف له الكثير، مشيرًا إلى أنها كانت أشهر منه عندما تزوجها.
طارق الشناوي يكشف سبب اختيار الفنان أحمد حلمي لتأليف كتاب له

طارق الشناوي يكشف سبب اختيار الفنان أحمد حلمي لتأليف كتاب له

كشف طارق الشناوي، الناقد الفني، سبب اختياره الفنان أحمد حلمي لتأليف كتاب له باسم "شفرة حلمي" قائلا: "من سنتين في مهرجان القاهرة أحمد حلمي خد جائزة التميز بإجماع

أخبار قد تعجبك

التعليقات

الجيش يبدأ تنفيذ العملية الشاملة.. سيناء 2018

أحدث الأخبار

غدا.. افتتاح وحدة القسطرة والعناية المركزة بمستشفى كفر الشيخ العام

غدا.. افتتاح وحدة القسطرة والعناية المركزة بمستشفى كفر الشيخ العام

"استراتيجيات التصنيع" في ختام المنتدى الإفريقي للعلوم والتكنولوجيا

"استراتيجيات التصنيع" في ختام المنتدى الإفريقي للعلوم والتكنولوجيا

أمين "طلاب الفيوم" يتقدم لانتخابات رئاسة اتحاد الجمهورية

بالصور| مخلوق غريب يثير الجدل على شواطئ سيدني

بالصور| مخلوق غريب يثير الجدل على شواطئ سيدني

ضبط 3 عاطلين سرقوا خزينة خاصة من منزل نائب برلماني بقليوب

ضبط 3 عاطلين سرقوا خزينة خاصة من منزل نائب برلماني بقليوب

اختيارات الوطن

5 فوائد للمشي والركض تحت الأمطار.. تعرف عليها

5 فوائد للمشي والركض تحت الأمطار.. تعرف عليها

ينتج 350 مليون قدم من الغاز.. 6 أرقام مبشرة لحقل "أتول"

ينتج 350 مليون قدم من الغاز.. 6 أرقام مبشرة لحقل "أتول"

جومانا إسماعيل وحدها في

جومانا إسماعيل وحدها في "تحدي مصر المعبر".

تعرف على كيفية الحصول على عقد موسمي للعمل بإيطاليا

تعرف على كيفية الحصول على عقد موسمي للعمل بإيطاليا

"شورت" جوهرة على الهواء.. و"الإعلامين": أي مذيع ينساق وراء الشو هيتوقف

"شورت" جوهرة على الهواء.. و"الإعلامين": أي مذيع ينساق وراء الشو هيتوقف

الأكثر قراءة

عاجل