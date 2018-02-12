ناقد: حسين فهمي الاختيار الصحيح في المكان الصحيح لـ"القاهرة السينمائي"

قال طارق الشناوي، الناقد الفني إنه يرحب بقرار اختيار الفنان حسين فهمي لرئاسة مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ 40.

وأضاف الشناوي، خلال مداخلة هاتفية مع فضائية "اكسترا نيوز" أن "فهمي" هو الاختيار الصحيح في المكان الصحيح.

وأشار، إلى أن تجربته السابقة في رئاسة المهرجان من عام 98 إلى 2001 في 4 دورات كان لديه خيال، لافتا إلى أن أهم شيء في رئيس المهرجان أن يكون له خيال.

وتابع الشناوي، أنه يوجه التحية للدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة لاختيارها للفنان حسين فهمي؛ لرئاسة تلك الدورة؛ لأنها تحتاج إلى من يعيد لها بريقها وإرادتها والجمهور.