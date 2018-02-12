مثول قيادي بارز في تنظيم القاعدة أمام محكمة فرنسية

مثل نعمان مزيش "المكنى أبو براء" الفرنسي من أصل جزائري، والقيادي البارز في تنظيم القاعدة الاثنين، أمام محكمة الجنايات الخاصة بباريس بتهمة "تشكيل عصابة أشرار إرهابية وإجرامية".

واتهم القضاء مزيش (47 عاما) بالتوجه إلى أفغانستان للقتال مع القاعدة.

وهناك بايع التنظيم المتطرف، وتابع تدريبات عسكرية وقاتل مع التنظيم قبل إدماجه في خلية متخصصة في الاعتداءات في أوروبا، وهو عرضة بسبب ذلك للسجن 20 عاما.

وردا على سؤال رئيسة المحكمة جاكلين أوداكس بعد عرض الأحداث، قال المتهم "إني أنكرها".

وقال المتهم، إنه توجه إلى أفغانستان بحثا عن مكان لهجرة أسرته، وهناك وجد نفسه عالقا وأجبر على الانضمام للقاعدة، بحثا عن فرصة للعودة إلى ألمانيا حيث يقيم.

وأضاف بلكنة ألمانية "لكني لم أدرك أن الأمر سيدوم عدة أشهر".

ولد زميش في باريس، ثم كبر في قسنطينة، قبل أن يستقر بهامبورغ، حيث أمضى معظم فترات حياته، باستثناء إقامة قصيرة بفرنسا عام 1992 للحصول على بطاقة هوية فرنسية.

وفي ألمانيا كان يتردد على مسجد القدس، حيث كان تواجد عناصر ما يعرف بخلية هامبورغ، وضمنهم محمد عطا، المشارك في اعتداءات 11 سبتمبر 2001 بالولايات المتحدة.

وقبيل تلك الاعتداءات، تزوج بنت خطيب المسجد المتطرف محمد الفزازي.

وسجن هذا الأخير لاحقا في المغرب لدوره في اعتداءات الدار البيضاء التي أوقعت 45 قتيلا عام 2003.

وبحسب شرطي فرنسي، في الإدارة المركزية للمخابرات الداخلية، تقدم بشهادته الاثنين فإن هذا الزواج، جعله يندمج بسرعة في صفوف القاعدة، وقال عناصر منهم حوكموا في ألمانيا أنه كان "موضع اعتراف وتقدير" من قيادة المجموعة.

وقال يونس الموريتاني المقرب من بن لادن، والقائد السابق للعمليات الخارجية للقاعدة في أوروبا الذي كان أوقف في باكستان عام 2011، للمحققين أنه تلقى شخصيا مبايعة مزيش.

وتستمر المحاكمة حتى الجمعة.