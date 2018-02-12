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الوطن

"الشباب والرياضة بالغربية" تدعم مركز شباب محمد صلاح بـ 10 آلاف جنيه

منذ 24 دقيقة
كتب: رفيق محمد ناصف
"الشباب والرياضة بالغربية" تدعم مركز شباب محمد صلاح بـ 10 آلاف جنيه

وكيل وزارة الشباب والرياضة بالغربية

قال محمد إسماعيل وكيل وزارة الشباب والرياضة بمحافظة الغربية، إنه وافق على دعم الأنشطة الشبابية والرياضية بمركز شباب محمد صلاح بقرية نجريج بلد نجم منتخب مصر، محمد صلاح، بمبلغ مالي وقدره 10 آلاف جنيه كمرحلة أولى.

وأضاف إسماعيل في تصريح صحفي، اليوم، أن المرحلة المقبلة يتم تطوير المركز وسرعة الانتهاء من الملعب الخماسي والقانوني لخدمة أعضاء الجمعية العمومية بالقرية من النشء والشباب، وفقًا لتوجيهات المهندس خالد عبدالعزيز وزير الشباب والرياضة بالنهوض بمراكز شباب المحافظة.

وكرم وكيل وزارة الشباب والرياضة بمحافظة الغربية، فتحي محمد الحشاش مدير عام إدارة الشباب والرياضة بمركز ومدينة بسيون، نظرا لمجهوداته خلال الفترة الماضية والارتقاء بمنظومة العمل الشبابي والرياضي  بمدينة بسيون، وفقا لتقرير لجنة المتابعة والتي أشادت بمراكز شباب مدينة بسيون.

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