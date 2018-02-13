"الراي" تكشف تفاصيل اعتداء مصريين على طفلين كويتيين بمدرسة ابتدائية

ذكرت صحيفة "الراي" الكويتية أن سيدة اتهمت طفلين مصريين بالاعتداء ضرباً على ابنيها في مدرسة ابتدائية، ما تسبب في إصابتهما، وسجّلت قضية في قسم شرطة خيطان وأحيلت إلى نيابة الأحداث، للتحقيق ومعرفة أسبابها.

وقال مصدر أمني للصحيفة الكويتية، إن "الأم ذكرت في شكواها التي تقدمت بها إلى قسم الشرطة أن شقيقين مصريين تكاتفا على ابنيها داخل إحدى المدارس الابتدائية الكائنة في منطقة خيطان، حيث قام أحدهما بعرقلة حركة طفلها، ما تسبب في إصابة ركبته اليسرى، فيما قام شقيقه الثاني بضرب رأس أخيه (ابنها الثاني) في الحائط محدثاً به جرحاً في رأسه استدعى عمل خياطة له".

وأضاف المصدر، أن "والدة الطفلين المعتدى عليهما نقلت طفليها إلى مستشفى الفروانية، وبعد خضوعهما للعلاج حصلت على تقارير طبية بالإصابات التي لحقت بهما، وسجّلت قضية اعتداء بالضرب أحيلت إلى نيابة الأحداث، حيث أحال وكيل النيابة المصابين إلى الطب الشرعي لتوثيق الإصابات بتقرير رسمي، تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية واستدعاء ولي أمر الطفلين المعتديين والتحقيق معهما للاستماع إلى أقوالهما".