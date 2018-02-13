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الوطن

غنوة تنتهي من تصوير دورها في "البيت الكبير" مع أحمد بدير ولوسي

اليوم AM 07:27
كتب: أحمد حامد دياب
غنوة تنتهي من تصوير دورها في "البيت الكبير" مع أحمد بدير ولوسي

غنوة محمود

أوشكت الفنانة اللبنانية غنوة محمود، على الانتهاء من تصوير دورها في مسلسل "البيت الكبير"، الذي من المنتظر عرضه خلال أيام عبر فضائية "النهار" والقناة الأولى المصرية.

وتجسد غنوة فيه شخصية "جومانة"، سيدة أعمال مصرية، تهدف دائما لتكون الأولى في مجالها، وتقدم مصلحة عملها على عائلتها وزوجها.

وغنوة محمود هي ممثلة لبنانية بدأت التمثيل عام 2010، وشاركت في عدد من المسلسلات المصرية، وحققت نجاحات ملحوظة خلال الفترة الأخيرة.

يُذكر أن مسلسل "البيت الكبير" من بطولة لوسى وأحمد بدير وسوسن بدر ومنذر رياحنة، وحجاج عبدالعظيم والراقصة دينا وطارق صبري، ودنيا المصري وريم هلال وأحمد صيام، وشريف باهر وتيسير عبدالعزيز وإيمان أيوب وأحمد النقلي، للمؤلف أحمد صبحي، والمنتج ممدوح شاهين، والمخرج محمد النقلى.

 

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