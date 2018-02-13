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الوطن

ضبط عامل بحيازته 4 آلاف قرص مخدر في سوهاج

منذ 37 دقيقة
كتب: خالد الغويط
ضبط عامل بحيازته 4 آلاف قرص مخدر في سوهاج

ارشيفية

ألقى ضباط مباحث مكافحة جرائم المخدرات بمديرية أمن سوهاج، القبض على عامل بقرية مزاتا شرق دائرة مركز دارالسلام، بحيازته 4 آلاف قرص "تامول ترامادول".

تلقى اللواء عمر عبدالعال، مدير أمن سوهاج، إخطارا بورود معلومات لضباط قسم مكافحة جرائم المخدرات بالمديرية، مفادها اتجار "إبراهيم.ع.ا.ا"، 27 عاما عامل مقيم ناحية مزاتا شرق دائرة مركز دار السلام في المواد المخدرة، عقب استصدار إذن النيابة العامة، تم استهداف المذكور وضبطه بحيازته 2500 قرص لعقار التامول المخدر، و1500 قرص لعقار الترامادول المخدر، بمواجهة المتهم اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار.

تحرر عن ذلك المحضر رقم 817 إداري مركز دار السلام، جارِ العرض على النيابة العامة.

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