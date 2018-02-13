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الوطن

بعد قليل.. وزير النقل يدشن محطة متعددة الأغراض بميناء سفاجا

اليوم AM 08:01
كتب: توفيق شعبان
بعد قليل.. وزير النقل يدشن محطة متعددة الأغراض بميناء سفاجا

وزير النقل

يبدأ بعد قليل، الدكتور هشام عرفات، وزير النقل، وضع حجر الأساس لإنشاء محطة متعددة الأغراض فى ميناء سفاجا على مساحة 500 ألف متر مربع وبطول رصيف 800 متر وبتكلفة إجمالية 400 مليون دولار.

وتستهدف المحطة متعددة الأغراض استقبال سفن البضائع العامة والحاويات، مع خدمة مشروع المثلث الذهبي بالصعيد من خلال أنشطة التصدير والاستيراد والتخديم على مشروعات شمال ووسط وجنوب الصعيد.

وقال الدكتور هشام عرفات، وزير النقل، إن الوزارة تسعى فى الفترة الحالية لإنجاز العديد من المشروعات الحيوية بالنقل، وذلك من خلال تنفيذ جميع خططها للتطوير والتحديث.

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