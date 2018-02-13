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الوطن

تنفيذا لمبادرة الرئيس.. ‎إطلاق حملة قومية للقضاء على فيروس سي في 2020

منذ 41 دقيقة
كتب: محمد مجدي
تنفيذا لمبادرة الرئيس.. ‎إطلاق حملة قومية للقضاء على فيروس سي في 2020

الدكتور أحمد عماد، وزير الصحة والسكان

يطلق الدكتور أحمد عماد الدين راضي، وزير الصحة والسكان، اليوم، الحملة القومية الموسعة للقضاء على فيروس "سي" 2020، والتي ستبدأ اليوم في 17 محافظة.

يأتي ذلك في إطار مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لإعلان مصر خالية من فيروس "سي"، وبالتعاون مع صندوق تحيا مصر ومشيخة الأزهر.

‎وأوضح الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الحملة تستهدف في مرحلتها الأولى 17 محافظة من محافظات مصر، سيتم العمل فيها بالتوازي اعتبارا من اليوم الثلاثاء، وهي "القاهرة، الفيوم، بني سويف، المنيا، سوهاج، الجيزة، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر، الغربية، المنوفية، الشرقية، الدقهلية، أسيوط، بورسعيد، ودمياط" مشيرا إلى استكمال باقي المحافظات تباعا.

‎وأشار مجاهد إلى أن الحملة تقوم بالمسح الطبي من خلال عمل تحليل "Elisa وRapid Test" للكشف على الأجسام المضادة لفيروس "سي"، ومن يثبت إيجابيته يتم تحويله لعمل تحليل الـ"PCR"، للتأكد من إصابته بالفيروس من عدمه، ومن يثبت إصابته يتم صرف العلاج له في نفس اليوم من تاريخ ظهور النتائج بالمجان.

‎وأكد أن الحملة تستهدف الفئة العمرية من 19 إلى 59 عاما، وهي الفئة التي جاءت نتائج تقارير البنك الدولي، بأنها الفئة الأكثر عرضة للإصابة بالمرض والتي بلغت 50 مليون مواطن، وفقا لتقرير البنك الدولي، مشيرا إلى أن المستهدف من الحملة مسح وعلاج 15 مليون مواطن كل عام، على ثلاثة أعوام.

‎ولفت مجاهد الى أنه من خلال تلك الحملة سيتم الانتهاء من المستهدف خلال ثلاث سنوات، لتصبح مصر خالية من فيروس "سي" في نهاية 2020، مؤكدا أنه لتحقيق الهدف كان لا بد من توسيع نطاق الحملة القومية بهذا الشكل، وبدعم من القيادة السياسية.

‎والجدير بالذكر أن وزير الصحة والسكان كان قد أعلن أمام الرئيس، الانتهاء من مسح 5 ملايين مواطن خلال عام، وذلك في الافتتاحات الرئاسية الأخيرة في محافظة بني سويف.

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