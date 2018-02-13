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الوطن

الحماية المدنية تسيطر على حريق بمعرض أدوات كهربائية في طور سيناء

منذ 53 دقيقة
كتب: حماده الشوادفي
الحماية المدنية تسيطر على حريق بمعرض أدوات كهربائية في طور سيناء

السيطرة علي الحريق

تمكنت قوات الدفاع المدني من السيطرة على حريق هائل، نشب في معرض أدوات منزلية وكهربائية بطور سيناء.

تلقى اللواء طارق مجاهد، مدير أمن جنوب سيناء، إخطارا من قسم شرطة طور سيناء يفيد بنشوب حريق في معرض "الأمراء" للأدوات الكهربائية والمنزلية،   حيث نشب الحريق في الدور الثاني نتيجة ماسا كهربائيا.

وعلى الفور تحركت سيارات الدفاع المدني، وتمكنت من السيطرة على الحريق قبل امتداد ألسنة اللهب للمنازل الأخرى.

وقالت مصادر أمنية، إن الحريق لم يسفر عن أي إصابات أو خسائر في الأرواح.

تم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

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