كارتر يحكي تفاصيل خطبته لشيماء سيف على المسرح بمساعدة محمد رمضان

قال المنتج الفني محمد كارتر، إنه خطط للزواج من الفنانة شيماء سيف بعدما تعرف عليها أثناء إنتاجه لبرنامج "نفسنة" الذي كانت تقدمه عبر فضائية "القاهرة والناس".

وأضاف خلال لقائه مع الفنانة إسعاد يونس في برنامجها "صاحبة السعادة" عبر فضائية "سي بي سي"، أن الفنان محمد رمضان ساعده في طلبه الزواج من الفنانة شيماء سيف وقابل الأمر بفرحة كبيرة، وأن رمضان وعده بأن يقدم له ولشيماء أكبر خطبة في الوسط الفني، وطلب منه أن يتم الأمر بعد انتهاء عرض المسرحية على المسرح مباشرة.

وأوضح كارتر أنه يوم خطبته لسيف كان مفاجأة بعد أن طلب يدها من أهلها ودون علمها وأن محمد رمضان صعد على المسرح وقام بتعريف الجمهور به وطلب يد شيماء سيف على خشبة المسرح، وسط صدمة وذهول بين الحاضرين، وتم نشر فيديو الموقف على مواقع التواصل الاجتماعي.