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الوطن

عبدالهادي: خطوط المترو الثلاثة تعمل بكامل طاقتها دون أعطال

منذ 40 دقيقة
كتب: توفيق شعبان
عبدالهادي: خطوط المترو الثلاثة تعمل بكامل طاقتها دون أعطال

أحمد عبد الهادى المتحدث الرسمي لشركة مترو الأنفاق

أعلن أحمد عبدالهادي، المتحدث الرسمي باسم الشركة المصرية لإدارة وتشغيل وصيانة مترو الأنفاق، أن جميع قطارات الخطوط الثلاثة للمترو تعمل بكامل طاقتها، دون وجود أي أعطال، منذ صباح اليوم الثلاثاء الموافق 13 فبراير الجاري.

وأضاف عبدالهادي لـ"الوطن"، أن جميع الرحلات منتظمة وأن الشركة تتابع سير حركة تشغيل القطارات للتأكد من سيرها وعدم وجود أعطال تؤثر على حركة التشغيل بالمحطات.

وأكد، أن هناك فرق صيانة وطوارئ منتشرة على أرصفة المحطات لمواجهة الأعطال الطارئة، موضحا أن جميع الصيانات تتم بصورة دورية.

يذكر أن الخط الأول للمترو شهد، مساء أمس، عطلا فنيا بمحطة طرة البلد بسبب شرزة بالشبكة الكهربائية بسبب سقوط الأمطار، وتم على الفور معالجتها وإصلاحها.

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