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الوطن

السكك الحديدية: حركة تشغيل القطارات منتظمة ولا تأخير للرحلات

منذ 20 دقيقة
كتب: توفيق شعبان
السكك الحديدية: حركة تشغيل القطارات منتظمة ولا تأخير للرحلات

أحد القطارات صورة إرشيفية

أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، انتظام حركة تشغيل ومسير القطارات على الوجهين القبلي والبحري، منذ صباح اليوم الثلاثاء الموافق 13 فبراير الجاري.

وقالت الهيئة، في بيان لها، إن جميع الرحلات منتظمة، ولا يوجد أي تأخيرات، موضحة أنها تعمل على تقديم كافة الخدمات المميزة لجمهور الركاب المسافرين.

وأضاف البيان، أن صيانة القطارات والجرارات تتم بصورة دورية، كما أن هناك متابعة لحظية لحركة مسير القطارات على الوجهين القبلي والبحري، للتأكد من انتظام سيرها وعدم وجود أي معوقات تهدد حركة السير.

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