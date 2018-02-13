"ثقافة أسيوط" تنظم ورشة فنية لذوي الاحتياجات الخاصة بقرية موشا

ثقافة أسيوط تنظم ورشة فنية لذوي الإحتياجات الخاصة بقرية موشا
نفذت مكتبة صلاح شريت بريفا للطفل والشباب ورشة فنية لرسم وتلوين أشغال يدوية لمصابي "متلازمة داون"، بالتعاون مع جمعية خطوة خير لتنمية ذوي الاحتياجات الخاصة بموشا.
وقال حمزة محمد عكاشة مدير المكتبة، الورشة الفنية أشرفت عليها الفنانة "سحر عمر الراوي"، وتضمنت ندوة توعوية إلى أولياء أمور الأطفال، للتوعية بطرق التعامل الصحيح لذوي الاحتياجات الخاصة ودمجهم مع المجتمع وحاضر فيه دكتور حسام متولي أخصائي العلاج النفسي والتخاطب بالتأمين الصحي بأسيوط.