"ثقافة أسيوط" تنظم ورشة فنية لذوي الاحتياجات الخاصة بقرية موشا

بالصور| "ناصر في عيون الشعراء" أمسية بـ"ثقافة أسيوط"



شهدت قصور ثقافة أسيوط، أمس، عدد من الأنشطة الثقافية المتنوعة حيث نظم نادي أدب أبنوب بثقافة أسيوط مساء أمس أمسية، شعرية بعنوان "ناصر في عيون الشعراء"