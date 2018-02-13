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الوطن

"التعليم": برنامج الموهوبين يهدف لربط الطلاب بالحياة العلمية والعملية

اليوم PM 08:51
كتب: وفاء الصعيدي
"التعليم": برنامج الموهوبين يهدف لربط الطلاب بالحياة العلمية والعملية

وزير التعليم

أكدت عبير أنور، مدير عام الإدارة العامة للموهوبين والتعلم الذكي بوزارة التربية والتعليم، أن التدريب على إعداد الدليل الإثرائي الأول لبرنامج الموهوبين، يهدف إلى أن يدرك المتدرب أهمية التوجيه والإرشاد وارتباطه بالحياة العلمية والعملية، ويقدر أهمية الخلفية والمرجعية العلمية التى بنى عليها برنامج التوجيه والإرشاد وارتباط ذلك بالأنشطة، على أن يعدد المتدرب ويصنف المهارات اللازمة لعمل نشاط يهتم بمراحل التعليم ما قبل الجامعي ويركز على مرحلة رياض الأطفال والصفوف الأولى من التعليم الابتدائي.

جاء ذلك خلال اللقاء، الذي عقدته الوزارة اليوم، مع مديري إدارات الموهوبين لمحافظات الجمهورية.

وأضافت أنور، أن التدريب يهدف أيضًا إلى تمكين المتدربين من تعريف النشاط وتصنيفاته وأهدافه، وكيفية تصميم نشاط طبقًا للنموذج المعد.

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