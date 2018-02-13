حبس عامل بتهمة سرقة 40 ألف جنيه من محل في الدرب الأحمر

قررت نيابة الدرب الأحمر، اليوم، حبس عامل لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات بتهمة الاستيلاء على 40 ألف جنيه وإيصالات أمانة وشيكات تقدر قيمتها بـ2 مليون جنيه.

كان قسم شرطة الدرب الأحمر، تلقى بلاغا من ناصر "ص.م" 48 سنة صاحب محل أقمشة ومنسوجات ، يفيد باكتشافه سرقة خزينة حديدية وبداخلها مبلغ 40 ألف جنيه وإيصالات أمانة وشيكات تقدر قيمتها ب2 مليون جنيه من داخل المحل ملكه.

وتبين أن وراء ارتكاب الواقعة "علي.م.ع" 24 سنة عامل بذات المحل ، وبإعداد الأكمنة اللازمة بالأماكن التي يتردد عليها المتهم تمكن ضباط مباحث القسم وبصحبتهم القوة المرافقة من ضبطه.