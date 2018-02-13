عاجل| سامي عنان يتقدم ببلاغ ضد "جنينة"

تقدم الفريق مستدعى سامي عنان، ببلاغ ضد المستشار هشام جنينة، وذلك على خلفية ادعاءات الأخير، بأن عنان يمتلك وثائق وأدلة، تتعلق بفترة ما بعد 25 يناير، وتحتوي على ما يدين الدولة وقيادتها.

وواجهت النيابة العسكرية، مساء اليوم، جنينة، بعنان، الذي أنكر ما ردده جنينة على لسانه، بحسب مصادر لـ"الوطن".

وقررت النيابة العسكرية حبس المستشار هشام جنينة 15 يومًا على ذمة القضية المحال إليها للنيابة العسكرية.

وكانت القوات المسلحة، أصدرت بيانًا مساء الإثنين، بشأن ادعاءات جنينة، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات السابق، حول احتفاظ الفريق المستدعى سامي عنان، بوثائق وأدلة يدعي احتوائها على ما يدين الدولة وقيادتها.