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الوطن

"محامين المنوفية" تستأنف محاضرات معهد المحاماة الجمعة

اليوم PM 08:48
كتب: إسراء سليمان
"محامين المنوفية" تستأنف محاضرات معهد المحاماة الجمعة

أرشيفية

تستأنف نقابة محامين المنوفية، محاضرات معهد المحاماة، الجمعة المقبل، للمجموعتين معا السبت والخميس، وذلك بقاعة المؤتمرات في الاستاد الرياضى، في تمام الساعة الواحدة ظهرا، بدلا من السبت المقبل.

تعقد المحاضرات برئاسة النقيب، خالد راشد، وإشراف محسن لطفى عضو مجلس النقابة العامة، وتحت رعاية سامح عاشور نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب.

وقال هاني علام، الأمين العام المساعد للنقابة، إن المحاضرة يلقيها الدكتور هشام عبدالحميد، حول الطب الشرعي، مشيرا إلى أن الدعوة عامة لجميع المحامين لافتا إلى أنه سيتخلل اللقاء يوم اجتماعي.

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