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الوطن

"التعليم" تطلق مسابقتي "التربية الخاصة" و"مسرحة المناهج" بالمحافظات

منذ 54 دقيقة
كتب: وفاء الصعيدي
"التعليم" تطلق مسابقتي "التربية الخاصة" و"مسرحة المناهج" بالمحافظات

"التعليم" تطبق مسابقتى "التربية الخاصة ومسرحة المناهج" على مستوى الجمهورية

أعلنت الإدارة العامة للأنشطة الثقافية والفنية بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، انطلاق مسابقتي "التربية الخاصة ومسرحة المناهج" في جميع محافظات مصر.

وأكد عاطف العجمي مدير إدارة التربية المسرحية، إن المسابقتين يتم التحكيم فيها على مستوى الجمهورية، بدءا من المديريات، مشيرا أنه بمسابقة التربية الخاصة تألقت مسرحية "سر الحياة"، ومسرحية "الكواكب التاسعة"، و"حلاق القرية" في مديرية التربية والتعليم بشمال سيناء، أما بمديرية التربية والتعليم بالبحر الأحمر فتصدرت مسرحية "السراب"، و"باقة ورد المقدمة"، بينما خطفت مسرحتي "صفقة رابحة"، و"يوم لا ينسى" الاضواء بمحافظة دمياط.

وأكد العجمي أن التنافس بين الفرق المشاركة في مسابقة مسرحة المناهج كان مميرزا، موضحًا استمرار التحكيم في المسابقتين لتحديد الفائزين على مستوى الجمهورية.

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