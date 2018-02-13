نقيب محامين شمال الشرقية يبحث مشاكل أعضاء "هيها"

التقى متولي محمود، نقيب محامين شمال الشرقية، مع محامين ههيا، وذلك لبحث مطالبهم المختلفة، وتطوير غرفة المحامين بالمحكمة، بحضور فارس النجدي، وكيل النقابة.

وقال محمود، إن الاجتماع شهد شرح ضوابط وشروط القيد الجديدة، والتنقية تهدف لصالح المحامين المشتغلين فعليا من أجل الحفاظ على حقوقهم وأموالهم، بالإضافة لمناقشة كافة المشاكل التى تواجه المحامين ومناقشة القضايا المتعلقة بمحامين ههيا أمام المحاكم والنيابات.

وأعلن النقيب، إنه تم تدعيم غرفة المحامين بـ 20 كرسي جديد، وإرسال بعضها للصيانة، كما تم تركيب مراوح حائط استعدادًا لفصل الصيف.