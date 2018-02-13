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الوطن

"التعليم" عن إصابة طالب بكسور في الأقصر: "ابن الوزارة وهياخد حقة"

منذ 46 دقيقة
كتب: محمود البدوي
"التعليم" عن إصابة طالب بكسور في الأقصر: "ابن الوزارة وهياخد حقة"

طارق شوقي

قال أحمد خيري، المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم، إن الوزارة تواصلت مع مدير مديرية التربية والتعليم بالأقصر لتشكيل لجنة للتحقيق في واقعة ضرب الطالب عبدالرحمن محرم، بمدرسة طيبة، وإصابته بكسور وكدمات بذراعه ويده، مؤكدًا أنه ابن الوزارة ولن يضار أبدًا وسيحصل على حقه.

وأضاف خيري، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "رأي عام"، على قناة "تن"، مع الإعلامي عمرو عبد الحميد، أنه سيتم التحقيق في الواقعة وإذا ثبت تورط المدرس سيتم استبعاده، وتحويله للنيابة الإدارية، وسيتضح من خلال لجنة المتابعة التي شكلتها الوزارة ومديرية التربية والتعليم.

فيما قال محرم محمد حساني، والد طالب معتدى عليه في الأقصر، خلال مداخلة في نفس البرنامج، إنه راضٍ عن تصريحات المتحدث باسم وزارة التربية، مؤكدًا أن "مصر بلد القانون، وأريد حق نجلي".

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