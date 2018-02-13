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الوطن

برلمانية: "حماية المستهلك" سيحمي المواطنين من جوائز "عربيات اللعبة"

منذ 38 دقيقة
كتب: محمود البدوي
برلمانية: "حماية المستهلك" سيحمي المواطنين من جوائز "عربيات اللعبة"

أرشيفية

قالت ثريا الشيخ، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إن مشروع قانون حماية المستهلك يساهم في الحفاظ على حقوق المواطنين وحمايتهم من جشع التجار ووضع ضوابط ورقابة حاسمة وحازمة على الأسواق، مؤكدًا أن القانون كان يجب أن يظهر في دوره الانعقاد الأولى.

وأضاف "الشيخ"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "كلام جرايد"، على قناة "العاصمة"، أن القانون سيكون له دور في مواجهة الإعلانات المضللة المنتشرة على الفضائيات، مستطردة: "هناك متسابق اتصل بمسابقة.. وقالوا له إنت كسبت عربية، راح يستلمها لقاها عربية لعبة".

وأردفت: "يجب أن يحاسب المضللون، والراجل ده جاله صدمة هو ووالده، وتواصلوا معي، والمفروض يجب أن يكون هناك حدًا لذلك، وأنا اعتذر للشعب المصري بسبب ذلك".

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