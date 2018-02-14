"السكة الحديد": ننفذ خطة عاجلة لتطوير عربات الدرجة الثالثة للقطارات

أكد المهندس سيد سالم، رئيس الهيئة القومية لسكك حديد مصر، أن الهيئة تواصل العمل على تنفيذ خطة عاجلة لتطوير وتحديث عربات الدرجة الثالثة للقطارات المطورة، مشيرا إلى أنه يتابع أولا بأول تنفيذ خطة تحسين العربات، واستكمال الفواقد من الزجاج والنوافذ والإضاءة، موضحا أن الهيئة عازمة على تقديم خدمات مميزة لجمهور الركاب المسافرين فى كافة أنواع القطارات.

وأوضح سالم لـ"الوطن"، أنه سيتم استبدال أسطول القطارات القديمة بأخرى حديثة عقب توريد نحو 1300 عربة قطار جديدية، لافتا إلى أن الهيئة بتعمل حاليا على تأهيل نحو 81 جرار، مضيفا أن الهيئة تقوم بتوفير كافة قطع الغيار اللازمة لمواجهة الأعطال الطارئة.