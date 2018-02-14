تسجيل الدخول

الوطن

عاجل| البيان السابع لعملية سيناء 2018: القضاء على 15 تكفيريا وضبط 153

اليوم AM 07:18
كتب: أحمد حامد دياب
عاجل| البيان السابع لعملية سيناء 2018: القضاء على 15 تكفيريا وضبط 153

القوات المسلحة

استمراراً للعملية الشاملة "سيناء 2018" يواصل أبناء الشعب المصري من مقاتلي القوات المسلحة والشرطة القضاء على البؤر الإرهابية وتطهير شمال ووسط سيناء من الإرهاب الأسود وبجانب دورها تأمين الحدود على كل الإتجاهات الاستراتيجية وقد أسفرت العمليات عن تحقيق النجاحات الآتية:

-قيام القوات الجوية باستهداف وتدمير 11 هدفا بعد توافر معلومات استخباراتية مدققةعن إستخدام العناصر الإرهابية لها.

-القضاء على 15 عنصرا تكفيريا خلال تبادل لاطلاق النار مع القوات خلال أعمال التمشيط والمداهمة.

-ضبط عدد من الأسلحة والذخائرة وأجهزة اتصال يستخدمها العناصر الإرهابية.

-اكتشاف وتدمير مخبئين تحت الأرض عثر بداخلهم عن 1400 كيلو من مادة "سي فور" و"تي إن تي" شديدة الانفجار والتي تستخدمها العناصر الإرهابية في صناعة العبوات الناسفة.

-اكتشاف وتدمير مركز إرسال خاص بالاتصالات التي يقوم بها العناصر الإرهابية.

-اكتشاف وتدمير فتحة نفق بالمنطقة الحدودية وتدمير 38 من الحفر وخنادق المواصلات التي يستخدمها الإرهابيون.

-ضبط 153 شخصا مشتبه بهم من المطلوبين منهم عدد من حاملي الجنسيات المختلفة.

-تدمير 181 عشة ومخزن وعثر بداخلهم على كميات من مواد شديدة الانفجار

و76 من الشراك الخداعية ودوائر النسف.

-ضبط وتدمير 6 سيارات و17 دراجة نارية بدون لوحات تستخدمها العناصر الإرهابية.

-قيام عناصر المهندسين العسكريين بنسف وتدمير 36 عبوة ناسفة تم زرعها على محاور التحرك المختلفة لاستهداف القوات.

-كما تقوم القوات البحرية تقوم بتفتيش كل السفن والعائمات المشتبه بها في السواحل المصرية.

-كما استمرت المجموعات القتالية في تنظيم 563 كمينا ودورية غير مدبرة على الطرق السريعة وتنشيط الظهير الصحراوي بكافة مناطق الجمهورية. 

وفي ملحمة قتالية يواصل مقاتلو القوات المسلحة والشرطة المدنية أعمال التطهير لأرض سيناء الغالية بعزيمة وروح قتالية عالية من أجل حماية الوطن وشعبه العظيم.

 

 

أخبار متعلقة

عاجل| بيان من القوات المسلحة للرد على مزاعم هشام جنينة

عاجل| بيان من القوات المسلحة للرد على مزاعم هشام جنينة

عاجل| بيان من القوات المسلحة للرد على مزاعم هشام جنينة
أحمد موسى بعد القبض على هشام جنينة: "أوعوا تهزروا مع القوات المسلحة"

أحمد موسى بعد القبض على هشام جنينة: "أوعوا تهزروا مع القوات المسلحة"

وجه الإعلامي أحمد موسى رسالة لتنظيم الإخوان بعد القبض على المستشار هشام جنينة، الرئيس السابق للجهاز المركزي للمحاسبات، اليوم، قائلا إن "ما فعلتموه في السابق من
مجلس القضاء الأعلى يشيد بدور القوات المسلحة والشرطة في مواجهة الإرهاب

مجلس القضاء الأعلى يشيد بدور القوات المسلحة والشرطة في مواجهة الإرهاب

أشاد مجلس القضاء الأعلى في اجتماعه، اليوم، برئاسة المستشار مجدي أبو العلا، رئيس المجلس رئيس محكمة النقض، بدور القوات المسلحة والشرطة في تطهير الأراضي المصرية من
أسامة كمال: الجيش سيطهر سيناء من الإرهاب.. والعالم كله يلعب في سوريا

أسامة كمال: الجيش سيطهر سيناء من الإرهاب.. والعالم كله يلعب في سوريا

قال الإعلامي أسامة كمال، إن القوات المسلحة تشن حربًا شاملة على الإرهاب في سيناء
نجل سامي عنان: تصريحات جنينة لا تجوز بحق الجيش

نجل سامي عنان: تصريحات جنينة لا تجوز بحق الجيش

قال الدكتور سمير عنان، نجل الفريق سامي عنان، إن تصريحات المستشار هشام جنينه الرئيس السابق للجهاز المركزي للمحاسبات بشأن أن والده لديه وثائق تهدد الأمن القومي

أخبار قد تعجبك

التعليقات

الجيش يبدأ تنفيذ العملية الشاملة.. سيناء 2018

أحدث الأخبار

"الطرق والكباري": انتهينا من إعداد دراسة لمعالجة فواصل قطاع المريوطية

"الطرق والكباري": انتهينا من إعداد دراسة لمعالجة فواصل قطاع المريوطية

"المترو": انتشار فرق الصيانة على أرصفة المحطات لمواجهة الأعطال

"المترو": انتشار فرق الصيانة على أرصفة المحطات لمواجهة الأعطال

السكة الحديد: حركة القطارات منتظمة.. والتأخيرات لا تتعدى 20 دقيقة

السكة الحديد: حركة القطارات منتظمة.. والتأخيرات لا تتعدى 20 دقيقة

20 سفينة إجمالي الحركة في موانئ بورسعيد

20 سفينة إجمالي الحركة في موانئ بورسعيد

انطلاق الحملة القومية للقضاء على "فيروس سي" ببورسعيد

انطلاق الحملة القومية للقضاء على "فيروس سي" ببورسعيد

اختيارات الوطن

طفل إنجليزى يتوّج محمد صلاح «ملكاً» فى واجبه المدرسى

طفل إنجليزى يتوّج محمد صلاح «ملكاً» فى واجبه المدرسى

"الفلانتين Vs دوري الأبطال".. كيف تشجع فريقك دون إغضاب حبيبتك؟

"الفلانتين Vs دوري الأبطال".. كيف تشجع فريقك دون إغضاب حبيبتك؟

عاجل| النيابة العسكرية تقرر حبس هشام جنينة 15 يوما على ذمة التحقيقات

عاجل| النيابة العسكرية تقرر حبس هشام جنينة 15 يوما على ذمة التحقيقات

تايم لاين| 6 بيانات تلخص العملية العسكرية "سيناء 2018"

تايم لاين| 6 بيانات تلخص العملية العسكرية "سيناء 2018"

بالصور| "جثة ضابط شرطة في السيارة بالجيزة".. جريمة قتل أم انتحار؟

بالصور| "جثة ضابط شرطة في السيارة بالجيزة".. جريمة قتل أم انتحار؟

الأكثر قراءة

عاجل