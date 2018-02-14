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الوطن

"المترو" يطالب الركاب بالابتعاد عن أرصفة المحطات لسلامتهم

منذ 42 دقيقة
كتب: توفيق شعبان
"المترو" يطالب الركاب بالابتعاد عن أرصفة المحطات لسلامتهم

مترو الأنفاق صورة أرشيفية

طالبت الإذاعة الداخلية بمحطات المترو، بالخطوط الثلاثة منذ قليل، جموع الركاب المسافرين بالابتعاد عن أرصفة المحطات، تزامنا مع إزدحامهم على الأرصفة وقدوم القطارات لمنع التدافق وحفظا على أرواحهم وسلامتهم، مشيرة إلى أن جميع القطارات تعمل بكامل طاقتها لخدمة جموع الركاب.

قال أحمد عبد الهادي، المتحدث الرسمي باسم الشركة المصرية لإدارة وتشغيل وصيانة مترو الأنفاق، فى تصريحات لـ"الوطن"، إن جميع المحطات تعمل بشكل منظم منذ صباح اليوم الأربعاء الموافق 14 فبراير الجارى، مشيرا إلى أن هناك كمائن ثابتة ومتحركة داخل وخارج وعلى أرصفة المحطات من قبل أفراد الأمن التابع لشرطة النقل والمواصلات، لتوفير الحماية الكاملة لجمهور الركاب المسافرين، وتأمين المنشآت العامة للدولة.

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