النيابة العامة تحبس قاتلة طفل بسوهاج

أمرت النيابة العامة بمركز المنشاه بسوهاج، مساء أمس، بحبس ربة منزل 4 أيام علي ذمة التحقيقات لقتلها نجل شقيق زوجها البالغ من العمر 3 سنوات بسبب خلافات مع والدته.

تعود تفاصل الجريمة إلى يوم 3 من الشهر الجاري عندما تلقى اللواء عمر عبدالعال مدير أمن سوهاج، بلاغًا من أسرة الطفل يوسف علي سعد، 3 سنوات، يفيد باختفائه ولم تتهم الأسرة أحدًا بالتسبب في الواقعة، وفي يوم 9 من الشهر الجاري، وتم العثور على جثة الطفل بجوار منزل مهجور في حالة تعفن، وتبين وجود إصابة في الرأس، وتم تحرير محضر بالواقعة، ونقل جثة الطفل لمشرحة مستشفى المنشأة المركزي، وأمرت النيابة العامة بانتداب الطب الشرعي لتشريح الجثة لبيان سبب الوفاة والتصريح بالدفن عقب ذلك.

وتم تشكل فريق بحث قاده العميد محمود حسن، رئيس المباحث الجنائية، لكشف لغز الجريمة، وتوصلت التحريات أن وراء الجريمة زوجة عم المجني عليه وتدعى "أسماء.ع"، 33 عامًا، حيث استغلت تواجد الطفل للهو مع ابنها "حسن.م.س"، 13 عامًا، واعتدت عليه بالضرب باستخدام ماسورة حديدية حتى فارق الحياة، ووضعته داخل جوال ووضعته أسفل السرير الخاص بها وبعد 5 أيام استخرجت الجثة وألقتها بجوار منزل مهجور بالقرية إلى أن تم الكشف عن الجثة بمعرفة الأهالي.

وتم استصدار إذن من النيابة العامة لضبط المتهمة وبمواجهتها اعترفت بارتكاب الجريمة، وبررت ذلك لوجود خلافات مع والدة الطفل، وتم تحرير محضر بالواقعة برقم 587 إداري مركز المنشاه وبالعرض علي النيابة العامة أمرت بقرارها المتقدم.